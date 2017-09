Schwuler Bürgermeister über seine Angst vorm Coming-out: "Ich habe mich erschießen wollen"

Peter Hinze wurde am 27. September 2015 in einer Stichwahl zum hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt Emmerich gewählt. Seine Amtszeit beträgt fünf Jahre (Bild: Stadt Emmerich)



Emmerich

Als Peter Hinze und sein langjähriger Partner Hubertus Pooth den Termin auf dem Standesamt ausmachten, war an die Ehe für alle noch nicht zu denken. So wird sich Emmerichs Bürgermeister ausgerechnet am 30. September verpartnern – dem allerletzen Tag, an dem das Sonderinstitut für lesbische und schwule Paare geschlossen werden kann.



Anlässlich der anstehenden Feier sprach der 57-jährige SPD-Politiker mit der "NRZ" erstmals ausführlich über seine Homosexualität und sein schwieriges Coming-out inklusive Selbstmordgedanken. Erst 2004 sei er sich seiner Homosexualität bewusst geworden – als Bundeswehroffizier und verheirateter Familienvater mit einem Sohn.



"Ich habe mich erschießen wollen. Ich hatte große Angst vor den Reaktionen in meinem Umfeld", erklärte Hinze gegenüber der Regionalzeitung. In dem bewegenden Artikel heißt es über ihn: "Er weiß, dass er mit dem Outing seinen Lieben auch weh tun wird. Ihn überkommen Fluchtgefühle, bei der Bundeswehr wollte er sich versetzen lassen."

Klaus Wowereits "Und das ist auch gut so" machte Mut

Kraft gegeben habe ihm damals das Coming-out von Klaus Wowereit auf dem Berliner SPD-Parteitag ("Ich bin schwul, und das ist auch gut so") sowie das Verständnis einer politischen Weggefährtin. Wenn er heute über diese schwere Zeit in seinem Leben spreche, wolle er jungen Lesben und Schwulen Mut machen, meinte Hinze gegenüber der "NRZ": "Im Doppelleben wird man Zeit seines Lebens nicht glücklich. Das Versteckspiel raubt ungeahnte Möglichkeiten. Das, was man nach seinem Coming-out gewinnt, kriegt man nicht formuliert. Es ist unglaublich, wie erleichternd das ist."



Seinen Partner, einen Gastronomen, habe er vor elf Jahren kennengelernt, sagte Peter Hinze. Seit acht Jahren sind sie ein Paar. Verpartnert werden sie allerdings nicht lange bleiben: Nach dem 1. Oktober soll die eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umgeschrieben werden. (cw)