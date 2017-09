Kid Rock greift Transsexuelle an

Ralph Arvesen / flickr) Kid Rock gibt auf Konzerten gerne seine konservativen Ansichten preis (Bild:

US-Musiker Kid Rock hat sich am Dienstag auf einem Konzert in Detroit zwar gegen die Abschaffung der Ehe für alle ausgesprochen, gleichzeitig aber Transpersonen attackiert.



Nach Angaben des Magazins "Time" erklärte der 46-Jährige, der bürgerlich Robert James Ritchie heißt: "Warum ist dieser Tage alles so schwul? Homo-Rechte hier, Transgender da. Ich sage, lasst doch die Homo-Leute heiraten, wenn sie wollen – dabei bin ich nicht mal nahe dran, ein Demokrat zu sein."



Dann schränkte er mit Blick auf Transpersonen ein: "Aber die Dinge sollten nicht so kompliziert sein, und nein, man kann sich [manches] nicht aussuchen, denn was man zwischen seinen Beinen hat, sollte festlegen, welche Toilette man benutzt." Seine Fans jubelten dazu.



Der Sänger spielte mit dem Spruch auf die US-Debatte um die Nutzung öffentlicher Toiletten durch Transsexuelle an: Viele Republikaner sprechen sich dagegen aus, dass Transpersonen die Klos benutzen dürfen, die ihrer Geschlechtsidentität entsprechen – unter anderem mit der Begründung, dass es sonst mehr Vergewaltigungen in Damen-Toiletten geben würde. Dieser Vorwurf wird von LGBTI-Aktivisten als grundlos und transphob verurteilt (queer.de berichtete).

"Am meisten liebe ich rot, weiß und blau"

In der politischen Rede beklagte Kid Rock sich auch, dass manche Personen das Sozialsystem ausnutzten und dass er entgegen Vorwürfen von schwarzen Bürgerrechtlern kein Rassist sei ("Ich liebe schwarze Menschen. Und ich liebe auch weiße Menschen. Aber am meisten liebe ich rot, weiß und blau [die US-Flagge]").



Kid Rock könnte der nächste Seiteneinsteiger aus dem Showbusiness in die amerikanische Politik sein: Das republikanische Parteimitglied hat in diesem Jahr bereits sein Interesse geäußert, im kommenden Jahr bei den Wahlen zum US-Senat in seinem Heimatland Michigan anzutreten. Bereits in der Vergangenheit hatte sich Kid Rock für republikanische Kandidaten beim Präsidentschaftswahlkampf eingesetzt: So unterstützte er bei den letzten Wahlen die Kandidatur von Ben Carson, dem wohl homophobsten Kandidaten, der Homo-Paare für den Fall des Römischen Reiches verantwortlich machte (queer.de berichtete). Später wurde Kid Rock ein Trump-Fan.



LGBTI-Aktivisten kritisierten den Sänger immer wieder, weil er gerne das Wort "gay" als Schimpfwort benutzt. Dazu meinte er 2015 in einem Interview mit dem "Guardian": "Wenn Leute sagen, dass man nicht das Wort 'gay' nutzen kann, dann sollen sie sich verpissen. Aus mir kriegt man nichts politisch Korrektes heraus" (queer.de berichtete). (dk)