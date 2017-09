Wiesn-Portal an Schwule: Bitte zurückhalten

JasonParis / flickr) Alle dürfen ausgelassen feiern – nur die Schwulen sollten sich ein wenig zurückhalten (Bild:

Während besoffene Engländer mit willigen Dirndl-Trägerinnen auf dem sogenannten Wiesn-Kotzhügel Dinge tun, die queer.de aus Jugendschutzgründen nicht beschreiben kann (und auch nicht will), warnt oktoberfestportal.de vor zu viel Schwulitäten auf dem Volksfest. Die private Info-Seite der "Freunde des Münchner Oktoberfestes", die laut Impressum auch das schwul-lesbische Portal rosawiesn.de betreibt, empfiehlt schwulen Besuchern allen Ernstes "eine gewisse Zurückhaltung". "Nicht jeder Besucher des Oktoberfest ist so tolerant, dass er sich über schwule Männerpaare freuen kann", heißt es dort. Nicht alle hätten "Verständnis" für eine "offene schwule oder lesbische Lebensweise".



Immerhin: Homosexuelles Flirten sei auf der Wiesn nicht verboten: "Jedoch gilt es als schwules oder lesbisches Paar auf dem Oktoberfest ein bisschen zurückhaltend zu sein." Das Bierzelt sei "jedenfalls nicht der richtige Ort, um den Menschen Begriffe wie 'Toleranz' und 'Gleichberechtigung' zu erklären".



Bei einigen extra ausgewiesenen Wiesn-Events könne man sogar als Homo "offen flirten". Aber das Portal ruft Schwule dazu auf, ihre Geilheit doch einmal ein wenig zurückzuhalten, denn "die männlichen Bedienungen in den Zelten bleiben natürlich tabu".



Bild: Screenshot oktoberfestportal.de

Schwul-lesbische Events auf der Wiesn

Trotz dieser eigenartig anmutenden "Tipps" hat sich das schwul-lesbische Leben auf dem größten Volksfest der Welt bereits etabliert: In diesem feiern etwa die Oktoberfesttreffen des Münchner Löwen Clubs ihren 40. Geburtstag. Der MLC belegt traditionell am ersten Sonntag der Wiesn (dieses Jahr am 17. September) den Balkon in der Bräurosl. Seit Jahren trifft sich zudem im Zelt der Rest der Community zum "Gay Sunday". Am 18. September wird ab 15 Uhr der "RoslMontag" in der Bräurosl zelebriert, eine Woche später findet in der Fischer Vroni ab 13 Uhr die "Prosecco-Wiesn" statt. Am Tag der Deutschen Einheit gibt es schließlich einen Wiesn-Ausklang im Schottenhammel.



Die Wiesn startet am Samstag und endet am 3. Oktober. Der Preis für eine Maß liegt dieses Jahr zwischen 10,60 und 10,95 Euro. (dk)