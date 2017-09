PlanetRomeo-Umfrage: 12 Prozent für die AfD?

Das Ergebnis der Sonntagsfrage unter Planetromeo-Nutzern, Stand Anfang September

Wählen schwule Männer die AfD mehr als angenommen, gar mutmaßlich mehr als die Durchschnittsbevölkerung? Das Dating-Portal PlanetRomeo hat am Donnerstag die Ergebnisse einer Online-Umfrage unter seinen deutschen Nutzern veröffentlicht, die einige Überraschungen bieten.



Von fast 38.000 Anfang September befragten "Romeos" gaben demnach 22 Prozent an, die CDU zu wählen. Die SPD käme auf 19 Prozent, Linke auf 15 und FDP auf 13 Prozent. Grüne und AfD könnten beide mit je 12 Prozent rechnen, während sonstige Parteien auf 7 Prozent kämen.



Die Nutzer wurden auch zu ihrem Wahlverhalten vor vier Jahren befragt

2013 hätten hingegen nur 3 Prozent der Befragten sonstige Parteien und 15 Prozent gar nicht gewählt. Vor vier Jahren wären die Union noch auf 27, die SPD auf 23 und Grüne auf 14 Prozent gekommen, während die Linke mit 11 Prozent und FDP mit 7 Prozent schlechter abschnitt als jetzt.



93 Prozent der Befragten wollen wählen gehen, 3 Prozent schließen das aus. Vom Standpunkt der Parteien zu LGBT-Themen lassen sich 22 Prozent gar nicht und 19 Prozent eher nicht beeinflussen, für je 12 Prozent ist das hingegen eher wichtig oder sehr wichtig. Der Rest hat dazu keine Meinung.

Andere Studie, komplett andere Ergebnisse

Bemerkenswerterweise weist PlanetRomeo nicht darauf hin, dass die Befragung nicht repräsentativ ist, und gibt auch ansonsten wenig Informationen zum Zustandekommen preis. Wollten die "blauen Seiten" vielleicht auch ein wenig PR erzielen, wie es viele Dating-Seiten mit "Studien" betreiben?



Demografie-Angaben der befragten PlanetRomeo-Nutzer

Bemerkenswert ist jedenfalls, dass der LSVD am nächsten Montagabend die Ergebnisse einer Studie zum Wahlverhalten von LGBTIQ vorstellen wird, die zu erheblich anderen Ergebnissen kommt: Bei einzelnen Parteien gibt es zweistellige Prozent-Unterschiede zur PlanetRomeo-Umfrage. Die queer.de bereits vorliegenden Ergebnisse einer penibel aufbereiteten Online-Befragung unterliegen noch einer Sperrfrist bis zur öffentlichen Vorstellung; die Wissenschaftler der Universität Wien und der Justus-Liebig-Universität Gießen sehen in ihnen "solide empirische Angaben", aber keine Prognose.



Bei einer nicht repräsentativen und vor Mehrfach-Abstimmungen nicht abgesicherten anonymen Wochenumfrage unter queer.de-Usern kam die AfD Anfang August auf 5,6 Prozent. Grüne wurden mit 32.9% Prozent stärkste Partei, gefolgt von SPD mit 19.7% und Linken mit 17.6%. Die FDP erzielte 11,7 Prozent, die Union 7,8. 2,4 Prozent der User würden andere Parteien wählen, 2,3 Prozent auf eine Stimmenabgabe verzichten.

Homo-Stimmen für Homo-Hasser?

Was in jedem Fall belegbar ist: Mit der AfD würden etliche Homo-Hasser in den Bundestag einziehen, darunter mit Beatrix von Storch eine der aktivsten christlichen Fundamentalistinnen Deutschlands. Die Partei hat in den Wahlprüfsteinen des LSVD besonders schlecht abgeschnitten, der Verband warnte vor der rechten Partei ebenso wie die Deutsche Aids-Hilfe.



Verdeckte AfD-Plakate bei einer "Demo für alle" in Hannover – die homo- und transfeindliche Bewegung war einst im Büro der AfD-Politikerin Beatrix von Storch entstanden, die noch immer hinter einer extremen "Initiative Familienschutz" steckt

In den Landtagen, in denen die AfD in den letzten Jahren eingezogen ist, hatte sie sich in der Regel gegen LGBTI-Rechte engagiert: In Brandenburg will sie aktuell queeren Gruppen die Förderung streichen (queer.de berichtete), in Thüringen nannte sie die Aufhebung der Urteile nach §175 eine "Schande" (queer.de berichtete) und in Sachsen-Anhalt zogen die Abgeordneten André Poggenburg und Hans-Thomas Tillschneider derart über die "Normabweichung" Homosexualität her, dass sich der CDU-Innenminister schockiert an Debatten über "unwertes Leben" erinnert fühlte (queer.de berichtete). Der Berliner Landesverband machte erst vor wenigen Tagen mit einer Fake News über hohe Kosten für Standesbeamte Stimmung gegen die Ehe für alle (queer.de berichtete), in NRW schauten am Montag mehrere Abgeordnete bei der "Demo für alle" vorbei (queer.de berichtete).



Der LSVD hat vor wenigen Tagen seine Warnung vor der Partei mit einem Online-Dossier erneuert, noch ausführlichere Informationen bietet auch das queer.de-Archiv.