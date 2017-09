Neues Hörspiel über Einhörner auf einer Regenbogeninsel

Ausschnitt aus dem Cover: Einhorn und Pegatussi wollen mit ihren abgedrehten Abenteuern sowohl Kinder wie Erwachsene unterhalten

Der Blick auf die Besetzungsliste lässt bereits vermuten, dass dieses Hörspiel nicht nur was für kleine Kinder ist, die auf alles abfahren, was rosa glitzert, eine Mähne und vier Beine hat. Die Comedy-Stars Martin Klempnow ("Switch reloaded") und Mirja Boes ("Die dreisten Drei") sind mit großer Spielfreude in die Titelrollen von "Einhorst und Pegatussi" geschlüpft.



Einhorst ist ein erfolgloser, aber liebenswerter Hetero-Handwerker in Jogginghose, der nie um einen Flachwitz verlegen ist und manchmal auch ziemlich auf der Leitung steht. Heimlich schwärmt er für Pegatussi, die (noch) nichts von ihm wissen will.



Pegatussi wiederum arbeitet als erfolgreiches Einhorn-Model und liebt neben Feminismus-Büchern vor allem Cupcakes und ihren schwulen Freund Teddy, der handlich – flauschig – gut, immer mit dabei ist. Sie hat immer einen toughen Spruch parat und ist jederzeit für ihre Freunde da.

Flotte Sprüche und viel Glitzer

Zusammen treffen sie auf der Regenbogen-Insel, wo die Geschichten spielen, auf viele skurrile Charaktere, wie beispielsweise den nerdigen Dodo Fred oder den T-Rex Bartholomäus, der sich leider nicht selber die Schuhe zubinden kann. Mit Hilfe von viiieeeeel "Gli-Gla-Glitzer" und dem einen oder anderen flotten Spruch müssen sie abgefahrene Abenteuer bestehen und stets die Welt oder die Insel oder auch nur den Nachmittag retten…

Direktlink | Hörprobe aus "Einhorst und Pegatussi"

Der Hörspiel-Autor und -Regisseur Kai Schwind war anfangs nichts wirklich vom Projekt überzeugt: "Ich muss zugeben, dass ich tatsächlich laut gelacht habe, als die Anfrage kam. Aber nachdem klar war, dass es hier nicht nur um Heile-Welt-Kitsch gehen soll, sondern auch ein wilderer und provozierender Humor gewünscht wird, hatte ich sofort Lust darauf".



Er habe es als Privileg empfunden, dass neben der ganzen Skurrilität und dem Glitzer auch noch Raum für gesellschaftsrelevante Themen wie Toleranz von Minderheiten oder Medien- und Konsumkritik war. "Das ist großartig und in diesem Bereich der Kinder- und Familienunterhaltung sehr selten", so Schwind. "Und so hatte ich, vermutlich inspiriert durch die positiv klischeehafte bunte Regenbogeninsel, Lust auf einen schwulen Charakter, der dann auch wieder nicht nur die bekannten Stereotypen bedient – eine positive, smarte und lustige Figur, die für Lebensfreude, Offenheit und Toleranz steht." (cw/pm)

Infos zum Hörbuch



Einhorst und Pegatussi. Erstes abgefahrenes glitzerstarkes Hörspiel. Text und Regie: Kai Schwind. Gesprochen von den Comedy-Stars Mirja Boes und Martin Klempnow. Edel Kids. CD: 6,99 €. Download: 4,61 €