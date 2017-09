Heute, 09:47h, noch kein Kommentar



"Junge Überflieger: Millennials – eine Generation auf der Erfolgsspur" ist am 11. September 2017 erschienen

Beim Blick auf das Geburtsjahr einiger Stars reibt man sich die Augen. Es ist schon auffällig, wie viele extrem erfolgreiche Menschen extrem jung sind. Und eine Erklärung gibt es auch, meint Jonathan Sierck, selbst Jahrgang 1993: Noch nie haben sich so viele junge Menschen bewusst gefragt, was sie aus ihrem Leben machen wollen, und auch noch nie hatten so viele auch die Möglichkeiten hierzu.



Jonathan Sierck hat also einige der erfolgreichsten Vertreter seiner Generation aus verschiedensten Bereichen getroffen und interviewt: u.a. Unternehmerin Lencke Steiner, Rapper Kontra K, Deutschlands jüngsten Sternekoch Philipp Stein, Comedian Chris Tall, Fashion-Bloggerin Masha Sedgwick, Fußballer Joshua Kimmich, Österreichs Außenminister Sebastian Kurz, Fotographin Fee-Gloria Grönemeyer, Westwing-Gründerin Delia Fischer, Schriftstellerin und Lebenskünstlerin Jannike Stöhr und viele mehr. Sie alle haben drei Dinge gemeinsam: eine motivierende Geschichte, Erfolg mit dem, was sie tun, und sie sind unter 30.



Jonathan Sierck hat all diese Durchstarter getroffen und ihre Geschichte, Mentoren und Vorbilder, Schlüsselmomente, Überzeugungen und Tipps zusammengetragen. Herausgekommen ist "Junge Überflieger", ein kurzweiliges Buch mit vielen O-Tönen, das nicht nur die Millennials beschreibt, sondern eine konkrete Anleitung ist, wie Erfolg und Karriere heutzutage gehen.



Jonathan Sierck ist selbst ein junger Überflieger. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Inspired World GmbH. Seit Anfang 2011 gibt er Seminare und Keynote-Reden zu den Themen wirksames und effizientes Arbeiten sowie effektive Lern- und Lesestrategien, Persönlichkeitsentwicklung und souveränes Zeitmanagement. Zu seinen Kunden zählen u.a. Audi, Siemens, CSU, State Street Bank, ABN Amro, Bethmann Bank, Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt, JCI und die European Business School. Selbst Jahrgang 1993 zählt er ebenfalls zu den Millennials. (cw/pm)

