Queeres Göttingen sucht Menschen für Kampagnenmanagement und Öffentlichkeitsarbeit

Der Verein Queeres Göttingen sucht in Kooperation mit dem Queeren Netzwerk Niedersachsen e.V. (QNN) ab 15.10.2017 einen



Menschen für Kampagnenmanagement und Öffentlichkeitsarbeit.



Hauptaufgaben und Verantwortungsbereich:

• Umsetzung der Kampagne "Für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Niedersachsen" durch Veranstaltungen und Materialien mit Bezug auf Stadt und Landkreis Göttingen

• Erarbeitung und Umsetzung von Strategien im Bereich Medien- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Interessenvertretung für LSBTI* in Göttingen

• Erschließung der Lobby- und Gremienarbeit zum Thema LSBTI*

• Koordination ehrenamtlicher Tätigkeiten und Akquise von Ehrenamt

• Unterstützung des Aufbaus eines queeren Zentrums in Göttingen



Sie sollten mitbringen:

• (Fach-)Hochschulabschluss

• Erfahrungen im Bereich Veranstaltungsorganisation/Projektmanagement

• Erfahrungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Lobbyarbeit

• Erfahrung in der Arbeit mit Ehrenamtlichen und mit Gruppen

• Kenntnisse oder Erfahrungen zu queeren Lebensentwürfen und Lebenswelten

• Fähigkeit zu selbstständigem und teamorientierten Arbeiten

• Bereitschaft zum Dienst auch in den Abendstunden und am Wochenende



Wir bieten Ihnen:

• eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit in einem lebendigen, im Aufbau befindlichen Verein und in enger Zusammenarbeit mit einem engagierten Vorstandsteam

• Möglichkeiten zur Entwicklung eigener Ansätze

• ein befristetes Beschäftigungsverhältnis bis zum 31.12.2017 im Umfang von 75% Regelarbeitszeit (29,85Wochenstunden); eine Verlängerung der Stelle bis zum 31.12.2018 im Umfang von 50 % Regelarbeitszeit(19,9Wochenstunden)wird angestrebt, ebenso ein unbefristetes Arbeitsverhältnis für die Folgejahre

• eine Vergütung nach TV-L, Entgeltgruppe 10



Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 25.09.2017ausschließlich per Email an: .



Bitte kennzeichnen Sie die Mail mit der Betreffzeile "Stellenausschreibung" und nutzen Sie als Anhang ein PDF (max. 5 MB).



Es erfolgt keine Rücksendung von per Post eingereichten Unterlagen.



Der Verein Queeres Göttingen gründete sich 2016 mit dem Ziel, in Göttingen ein queeres Zentrum für Schwule, Bisexuelle, Lesben, Trans* und intergeschlechtliche Menschen aufzubauen. Geplant ist, dass im Zentrum queere Gruppen und Institutionen Kultur-, Freizeit-, Beratungs-, Selbsthilfe- und Gesundheitsangebote durchführen und eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Die Gründung des Zentrums wird durch das QNN gefördert aus Mitteln des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung.