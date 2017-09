Kieler Ministerium hisst Flagge der Bisexuellen

Eine Premiere für ganz Deutschland: Damit bisexuelle Menschen sich verstärkt trauen, zu sich und ihrer Orientierung zu stehen, und wissen, dass sie nicht alleine sind, hisst das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein dieses Jahr erstmalig die Flagge der Bisexuellen.



Die Fahne wurde 1998 von dem amerikanischen Bi-Aktivisten Michael Page entworfen. Der pinke Streifen oben steht für (nur) gleichgeschlechtliches Interesse, der blaue Steifen unten für (nur) gegengeschlechtliches Interesse und der lila Streifen in der Mitte als Mischung von Blau und Pink für Bisexualität.

Der 23. September ist Tag für bisexuelle Sichtbarkeit



Plakat zur Hissung der Bi-Flagge in Kiel

Anlass der Fahnenaktion ist der internationale Tag für bisexuelle Sichtbarkeit, der seit 1999 am 23. September gefeiert wird. Gemeinsam mit dem Kieler LGBTI-Verein HAKI e.V. hat das Sozialministerium zudem die neue Broschüre "Echte bisexuelle Vielfalt im Norden" (PDF) erstellt.



"Geringe Sichtbarkeit und damit eine nur eingeschränkte Möglichkeit, sich mit Gleich-Empfindenden austauschen zu können, ist für viele Bisexuelle nach wie vor ein Problem", schreibt Sozialminister Heiner Garg (FDP) in seinen Begrüßungsworten. "Diese Broschüre will die Vielfalt bisexueller Orientierungen sichtbar machen, will Irrtümer und Vorurteile ausräumen sowie Interesse und Verständnis wecken für eine Lebens- und Liebensweise, über die viele zwar eine Meinung haben, von der wenige aber wirklich viel wissen. Und sie will Mut zu einem selbstbestimmten und selbstbewussten offenen Umgang mit der eigenen Bisexualität machen. Das sind wichtige Anliegen, die ich gerne unterstütze."



Die Hissung der Bi-Flagge in Kiel wird bereits am Freitag (22. September) um 10.15 Uhr im Rahmen einer öffentlichen Zeremonie erfolgen. Das Sozialministerium befindet sich in der Adolf-Westphal-Straße 4. (cw/pm)