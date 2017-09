Professor Kutschera: Homosexuelle betreiben "biologisch sinnloses Paarungs-Verhalten"

Professor Ulrich Kutschera sieht Homosexuelle als Gefahr für deutsche Kinder an (Bild: Screenshot ARD)

Der Kasseler Universitätsprofessor Ulrich Kutschera will nichts zurücknehmen: Homosexuelle Paare würden wegen ihrer sexuellen Orientierung eher Kinder missbrauchen, außerdem führe die Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben zu einer "Abwertung potenziell fruchtbarer Ehen". Diese Thesen unterstrich der Evolutionsbiologe in einem kürzlich mit der polnischen Zeitschrift "Sieci" erschienenen Interview, das in deutscher Sprache im katholischen Portal kath.net veröffentlicht wurde. In dem Interview verbreitet Kutschera die Verschwörungstheorie, dass eine "politisch einflussreiche links/grün/rot-indoktrinierte Gender-Homo-Lobby" die "'christlichen' Parteien fest im Würgegriff" habe.



Zwar, so Kutschera in einem Nebensatz, dürften Homosexuelle nicht diskriminiert werden, eine Gleichbehandlung mit Heterosexuellen lehne er aber aus biologischen Gründen ab: "Gleichgeschlechtliche Erotik-Akte ohne das Potenzial zur Kinderproduktion, die man auch (wertfrei) als biologisch sinnloses Paarungs-Verhalten bezeichnen kann, sind nicht gleichzustellen mit Mann-Frau-Verbindungen." Nur heterosexuelle Paare generierten schließlich "auf natürliche Art und Weise die Rentenzahler der Zukunft".



Weiter behauptete Kutschera: "Mit der faktischen Abwertung potenziell fruchtbarer Ehen, gemäß dem genderistischen Gleichstellungs-Glauben, wird die Geburtenrate vermutlich eher abfallen als ansteigen." Warum Heterosexuelle weniger Kinder kriegen, wenn ihre schwulen Nachbarn heiraten, verriet der Professor allerdings nicht.



Außerdem bezichtigte Kutschera Schwule und Lesben, dass sie nie die "Ehe vollziehen" könnten, weil es keine "innere Befruchtung" gebe. "Daher sind Begriffe wie "Homosex" und "Homo-Ehe", biologisch betrachtet, unsinnige Wortschöpfungen", so der Evolutionsbiologe.

Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben ist "staatlich geförderte Pädophilie"

Kutschera verteidigte auch seine Aussage vom Juli, dass das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare zu "staatlich geförderter Pädophilie" führe (queer.de berichtete). Er hatte damals behauptet, dass "heteronormale Elternpaare mit Kindern" ein "verankertes Inzucht-Verbot" hätten, Schwule und Lesben aber nicht. Daher bahne sich ein "Horror-Kinderschänder-Szenario" an.



Trotz seiner homophoben Thesen ist sich Kutschera sicher, dass er weiterhin in Kassel seine Version der Evolutionsbiologie lehren kann. Er könne sich schließlich auf die "Wissenschafts- und Meinungsfreiheit" berufen und erwarte daher "keine beruflichen Konsequenzen".

Kutschera beklagt "Schmutzkampagne"

Gleichzeitig sieht sich der Professor als Opfer: "Politisch nicht korrekte Aussagen sind leider unerwünscht", so seine Klage. Gegen ihn gebe es eine "Schmutzkampagne" durch "politisch geschulte Interessengruppen" wie den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA). Derartige Gruppen würden über Massenmedien ihre "Gender"-Thesen verbreiteten.



Kutscheras Aussagen waren bereits im Sommer scharf kritisiert worden. So erklärte der hessische Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU), die Äußerungen Kutscheras seien "dermaßen abstrus", dass er eine Prüfung der Universität erwarte. Die Hochschulleitung kündigte zwar eine Prüfung an, betonte aber, dass Professoren ein verfassungsmäßiges Recht auf Freiheit der Wissenschaft hätten.



Erst vergangene Woche hatte der Deutsche Presserat einen Artikel in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gerügt, in dem die Kutschera-These verbreitet wurde, dass Schwule und Lesben eher Kinder missbrauchten als Heterosexuelle (queer.de berichtete). Für diese Behauptungen gebe es keinen wissenschaftlichen Beleg, so der Presserat. Sie würden außerdem "eine diskriminierende Wirkung gegenüber Homosexuellen" entfalten. (dk)