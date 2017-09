Ehe für alle: Grüne verschenken Hochzeitstorte

Ein glückliches Paar kann auf Kosten der Berliner Grünen bei seiner Hochzeit schlemmen (Bild: Amaury / flickr / by-nd 2.0)

Die Berliner Grünen wollen die Ehe-Öffnung am 1. Oktober mit einer besonderen Aktion feiern: Die Ökofraktion im Abgeordnetenhaus will eine Hochzeitstorte an ein gleichgeschlechtliches Paar, das sich an diesem Sonntag in Berlin das Ja-Wort geben wird, verschenken. Alle queeren Berliner mit Hochzeitsplänen können sich bewerben.



"Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ist ein historischer Meilenstein für die Gleichstellung von Lesben und Schwulen. Darum wollen wir diesen Tag mit einer besonderen Aktion feiern", erklärten die beiden grünen Abgeordneten Antje Kapek und Silke Gebel am Dienstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung. "Wir schenken einem queeren Paar, das sich an diesem Tag in Berlin trauen lässt, die Hochzeitstorte. Alles, was ihr tun müsst: Erzählt uns von Eurem Heiratsantrag."

Einsendeschluss am kommenden Sonntag

Eine Jury soll unter allen Einsendern "den kreativsten beziehungsweise schönsten queeren Antrag" auswählen. Interessierte Paare können ihre Bewerbung bis zum kommenden Sonntag (24. September) an schicken.



Gleichgeschlechtliche Eheschließungen werden ab 1. Oktober in ganz Deutschland möglich sein. Da der Tag auf einen Sonntag fällt, wird mit einem großen Run am 2. Oktober gerechnet. Das rot-rot-grün regierte Land Berlin hat bereits angekündigt, dass die Eheschließung für verpartnerte Paare gebührenfrei sein wird. Kosten könnten allerdings für besondere Situationen anfallen – etwa wenn die Ehe am Wochenende geschlossen oder ein Dolmetscher vereidigt werde. (pm/dk)