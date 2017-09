Während die Texte von "Verehrt & Verdammt" den Fans geradewegs aus der Seele sprechen, sehen Mittelalter-Geschichtslehrer oder Folk-Puristen in ihnen hingegen nichts weniger als den Untergang des Abendlandes (Bild: Holger Fichtner)

Heute, 05:49h, noch kein Kommentar

Nachdem die drei Nürnberger von dArtagnan mit ihrem Debütalbum "Seit an Seit" in die Top Ten einstiegen, Preise abräumten und sich sowohl live als auch im TV in die Herzen der Fans spielten, steht nun das zweite Musketier-Rock-Album in den Startlöchern: "Verehrt & Verdammt" ist der Titel und es bleibt jedem selbst überlassen, eine Seite zu wählen. Doch entziehen kann man sich den Liedern der drei Nürnberger nicht. Während die Texte ihren Fans geradewegs aus der Seele sprechen, sehen Mittelalter-Geschichtslehrer oder Folk-Puristen in ihnen hingegen nichts weniger als den Untergang des Abendlandes. Doch was gibt es Besseres für einen Künstler als zu polarisieren?



Nun ist dArtagnan der nächste große Wurf gelungen: "Verehrt & Verdammt". Erneut zusammen mit Thomas Heimann-Trosien produziert, greifen die Songs die Erlebnisse der letzten Monate auf oder erzählen die von den Fans geliebten Abenteuer-Geschichten voller Gefühl und Leidenschaft. Wie von selbst führen die Texte die gewählte Perspektive der Musketiere dramaturgisch und musikalisch fort und übersetzen sie in unsere Gegenwart. Da ist die Rede von furchtlosen Streitern ("Neue Helden"), die sich nicht von der Vergangenheit unterkriegen lassen ("Ich blick' nicht zurück"), gemeinsam an der Esse stehen ("Wir schmieden das Eisen") und deren Leben noch lange für spannende Geschichten sorgen wird ("Legenden").

"Verehrt & Verdammt" mit 13 mitreißenden Musketier-Rock-Songs



Das neue Album "Verehrt & Verdammt" von dArtagnan ist am 15. September 2017 erschienen

Musikalisch werden die Herzen der Mittelalterfans ganz besonders bei Stücken wie "Das Mühlrad", "Das letzte Glas" oder "Die Nacht gehört dem Tanze" höherschlagen, während beispielsweise die Single "Jubel" sich als unbeschwerter Party-Song bestens eignet. Dem Motto des Albums folgend ist diese Vielfalt vielleicht nichts für jedermann, aber so sind dArtagnan.



Auf ihre Musik angesprochen verkündet Ben selbstbewusst: "Ich will da ganz ehrlich sein: Wir werden weiterhin überall dort auftreten, wo man uns sehen will. Ob das im Fernsehen ist oder auf einem Mittelalterfestival oder in Wacken. Menschen zu erreichen, das ist doch das Schönste für einen Musiker. Was ist daran falsch, sein Ding zu machen? Wir haben Spaß an dem was wir tun. Die Besucher für die Zeit eines Gigs glücklich zu machen, das ist es, was wir wollen. Daran halten wir fest." Eine überzeugende Einstellung, der es nichts weiter hinzuzufügen gibt.



dArtagnans neues Album "Verehrt & Verdammt" enthält 13 mitreißende Musketier-Rock-Songs und erscheint am als CD, limitierte Fanbox, Download und auf allen Streaming-Plattformen. (cw/pm)

Direktlink | Albumtrailer zu "Verehrt & verdammt" von dArtagnan

Wir verlosen fünf Alben

Für die User von queer.de haben das Label Sevenone Music (Sony Music) sowie die Agentur MCS Berlin freundlicherweise fünf Alben "Verehrt & Verdammt" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine CD gewinnen? Dann fülle bis Mittwoch, den 27. September 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

"Verehrt & Verdammt"-Tour 2018



08.03.18 – München, Backstage

09.03.18 – Nürnberg, Hirsch

10.03.18 – Stuttgart, clubCANN

11.03.18 – Augsburg, Spectrum

14.03.18 – Köln, Gloria

15.03.18 – Bochum, Zeche

16.03.18 – Dresden, Scheune

17.03.18 – Berlin, Privatclub

21.03.18 – Heidelberg, Halle02

22.03.18 – Frankfurt, Das Bett

23.03.18 – Hannover, Musikzentrum

24.03.18 – Hamburg, Knust