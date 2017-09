Queere Küsse gegen die AfD

Mit dem Video ruft "queerblick" zur Teilnahme an der Bundeswahl auf: "Denn wählen ist wie Zähneputzen. Wenn man es nicht macht, wird es braun"

Die sogenannte Alternative für Deutschland (AfD) will eine Gesellschaft, in der Schwule, Lesben, Bisexuelle und trans Menschen Bürger zweiter Klasse sein sollen. Deshalb setzen Jugendliche vom Medienprojekt "queerblick" ein Zeichen.



Vor der Kamera baten sie Passanten in Köln, mit einem gleichgeschlechtlichen Kuss ein Statement gegen Rechts und für Vielfalt und Akzeptanz abzugeben. Egal ob hetero, homo oder bi – viele Menschen kamen spontan der Bitte nach, wie das jetzt veröffentlichte Video zeigt.



Die Youtuberin Uschi von "Senioren Zocken", die auch mit ihren befreundeten Omis mitknutscht, findet in dem bewegenden Zusammenschnitt klare Worte: "Ich komme aus der alten Zeit, und wir hatten das alles schon einmal. Und das ist nicht gut." Eine Meinung, die sehr viele der Befragten teilen. (cw/pm)