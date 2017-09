Heute, 09:25h, noch kein Kommentar



Das neue Album "Ohne Wenn und Aber" von Nik P. ist am 15. September 2017 erschienen

Er hat die seltene Gabe scheinbar leichtfüßig zwischen Pop und Schlager zu balancieren und die Themen seiner Songs kitschbefreit und trotzdem wunderschön romantisch auf den Punkt zu bringen: Nik P., Songwriter, Sänger, Bandleader und somit vor allem ein begnadeter Musiker, dem hoch anzurechnen ist, dass er nie dem schnellen Hit die Qualität des Songwritings hinten angestellt oder sich in Banalitäten verloren hat.



Schritt für Schritt, Song für Song hat er sich sein Publikum ersungen. Die Hits, die er dabei landete, waren stets Lieder, die aus sich selbst gewachsen sind, die nie einem Hype entsprungen waren und stets die Zeit hatten, die nötig war, um zu reifen. Der "Stern" brauchte nicht umsonst zehn Jahre bis er mit seiner Strahlkraft so vieles in den Sternenschatten stellte. Vielen Nik P.-Titeln wie "Gloria", "Geboren um dich zu lieben" oder "Wo die Liebe deinen Namen ruft" ging es genauso und die Zeit brachte es mit sich, dass sie heute namhafte Schlager-Klassiker sind.



Die brandneue, romantische Single "Dieser Ring" war der erste Vorbote seines neuen und besonders persönlichen Studioalbums "Ohne Wenn und Aber", das wiederum auf Ariola / Sony Music erschienen ist, da der Künstler jüngst seinen Vertrag bei dem Label verlängert hat. "Dieser Ring" ist ein Uptempo-Song und nein, er handelt nicht von der Geschichte des verlorenen Geschmeides aus dem Auenland, sondern von jenen Ringen, die jedes Jahr aus Partnerschaften Bündnisse für die Zukunft machen. Es ist ein Song über das Heiraten, auch über jenes Wort mit den zwei Buchstaben, die alles besiegeln und bis ans Ende der Tage den Bund zusammenhalten sollen. Dieses "Ja", es ist ein Versprechen und wie der Ring, soll auch das "Ja" kein Ende haben. (cw/pm)

Direktlink | Offizielles Musikvideo zu "Dieser Ring" aus dem neuen Album "Ohne Wenn und Aber" von Nik P.

Wir verlosen fünf Alben

Für die User von queer.de haben das Label Ariola (Sony Music) sowie die Agentur MCS Berlin freundlicherweise fünf Alben "Ohne Wenn und Aber" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine CD gewinnen? Dann fülle bis Donnerstag, den 28. September 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.