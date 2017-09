Kirchenverbot für homophoben Ex-Kantor

Die Evangelische Stadtkirche Lindow ist kein Ort für Ausgrenzungen und Verletzungen

In der brandenburgischen Stadt Lindow im Oberen Havelland durfte ein ehemaliger Kantor nicht an einem evangelischen Gottesdienst teilnehmen. Nach einem Bericht der "Märkischen Oderzeitung" sprach Pfarrer Holger Baum ein Hausverbot gegen Martin Schubach aus, weil dieser ein T-Shirt mit der Aufschrift "Homo-'Ehe'? Nein!!" trug.



Zuvor hatte sich ein anderer Besucher des Gottesdienstes wegen des diskriminierenden Spruchs an den Pfarrer gewandt. Baum bat Schubach zunächst, das T-Shirt zu wechseln, doch dieser lehnte ab. Darauf musste er die Kirche verlassen, während seine Familie bleiben durfte.



Martin Schubach, der den Fall selbst öffentlich machte, sieht sich in seiner Meinungsfreiheit verletzt. "Wenn der Bundestag aus meiner Sicht etwas Absurdes beschließt, muss ich damit nicht einverstanden sein." Das T-Shirt habe er schon zu früheren Anlässen getragen, u.a. beim Evangelischen Kirchentag in Berlin.



"Wir wollen Herrn Schubach seine Meinung nicht verbieten. Wir wollen aber auch nicht, dass er andere ausgrenzt oder verletzt", verteidigte Pfarrer Baum das Hausverbot mit Verweis auf das Gebot der Nächstenliebe. Die Kirche sei eine Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern, in der jeder Mensch so sein solle wie er ist.



Mit seiner Ablehnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften hatte Martin Schubach bereits in der Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt. So kündigte er im vergangenen Herbst aus Protest gegen den Beschluss der Landeskirche, lesbische und schwule Paare zu trauen, seine Stelle als Kreiskantor des evangelischen Kirchenkreises Oberes Havelland und als Kirchenmusiker in Gransee. Seitdem ist er arbeitslos.



Bereits im April hatte eine evangelische Kirche in Vlotho homophoben Christen Hausverbot erteilt (queer.de berichtete). (cw)