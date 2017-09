Jan Böhmermann singt mit Seitenscheitel und Pomade vom Aufstieg und Fall der AfD

Der Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag ist wohl unvermeidlich, manche Umfragen sehen die Rechtsaußenpartei bei über zehn Prozent. Doch das ist für Jan Böhmermann kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Was da in der neuen Legislaturperiode auf uns zukommt, hat der Satiriker kreativ vertont.



In der aktuellen Folge des "Neo Magazin Royale" präsentiert Böhmermann den Song "Deutschland ist wieder im Reichstag zurück". Für das Stück ganz im Stil der Dreißigerjahre trägt er Frack und Seitenscheitel und mimt einen überzeugten AfDler, der Deutschland säubern will.



Gleich in der ersten Strophe wird richtig aufgeräumt: "Die Grünen, die Nieten, die werd' mer verbieten / Den Lindner, den kerkern wir ein." Auch auf die homo- und transphobe Programmatik der AfD geht Böhmermann ein: "Wir säubern die Schulen von Gender und Schwulen / Jetzt machen wir Deutschland gesund."



Die anfängliche Begeisterung im Publikum lässt allerdings mehr und mehr nach, denn, so heißt es im Stück: "Parlamentarismus lähmt den schönsten Rassismus / Selbst Hetze und Hass bringen uns kein Glück."



Am Ende steht der Sänger fast allein im Saal… Aber schaut am besten selbst: