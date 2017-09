Eine queere Odyssee durch den Dschungel

Heute, 03:21h, noch kein Kommentar

Auf der Suche nach einer seltenen Storchenart ist der Ornithologe Fernando mit seinem Kajak auf einem Fluss im Norden Portugals unterwegs. Über sein Handy hält er Kontakt zu seinem Partner Sérgio, doch die Gegend ist so abgelegen, dass die Verbindung immer wieder abbricht.



Überwältigt von der Schönheit der Natur, gerät Fernando in eine Stromschnelle, kentert und verliert das Bewusstsein. Als er wieder erwacht, haben ihn zwei chinesische Pilgerinnen aus dem Wasser gezogen, die ganz eigene, bizarre Pläne mit ihm haben.



Fernando muss sich vor seinen lesbischen Helferinnen retten und alleine durch den dichten Wald kämpfen – vorbei an mysteriösen Hindernissen, nackten Amazonen und erotischen Begegnungen mit dem Hirtenjungen Jesus. Der Weg führt ihn an seine körperlichen und geistigen Grenzen. Wie durch ein Wunder wird er am Ende ein anderer Mann sein.

Ein moderner Heiliger Antonius



Die Edition Salzgeber hat "Der Ornithologe" mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht

João Pedro Rodrigues, der seit seinem kühnen Debütfilm "O Fantasma" zu den wichtigsten Regisseuren Portugals und den aufregendsten Auteurs des queeren Kinos zählt, hat mehrfach betont, dass "Der Ornithologe" sein bislang persönlichster Film ist. Fernandos Odyssee durch eine betörend surreale Dschungelwelt ist zugleich eine zeitgemäße und höchst intime Interpretation der Legende des Heiligen Antonius, dem portugiesischen Landesheiligen.



Der knapp zweistündige Film entführt den Zuschauer in Traumen von Tod, Auferstehung und Märtyrertum, der sexuelle und spirituelle Grenzen auflöst und die Hauptfigur an das Ende einer Suche führt, die schon lange vor der Kajakfahrt begonnen hat. Bei den Filmfestspielen in Locarno wurde "Der Ornithologe" als Meisterwerk gefeiert und Rodrigues mit den Silbernen Leoparden für die beste Regie ausgezeichnet. Die Edition Salzgeber hat das Drama jetzt mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Infos zur DVD



Der Ornithologe. Spielfilm, Portugal/Frankreich/Brasilien 2016. Regie: João Pedro Rodrigues. Darsteller: Paul Hamy, Xelo Cagiao, João Pedro Rodrigues, Han Wen, Chan Suan, Juliane Elting: Laufzeit: 118 Minuten. Sprache: Originalfassung in Portugiesich, Englisch, Mandarin, Mirandes und Latein. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 16. Edition Salzgeber.