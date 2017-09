Caitlyn Jenner: Mein großes Geheimnis

Heute, 08:34h, noch kein Kommentar



"Mein großes Geheimnis – Gefangen im falschen Körper" ist am 21. September im Hannibal Verlag erschienen

In den Augen der amerikanischen Öffentlichkeit galt Caitlyn Jenner lange Jahre als das Idealbild des Mannes: Der erfolgreiche Zehnkämpfer Bruce war groß, kräftig und maskulin. Genau das richtige Pin-Up für die Titelseiten von Magazinen wie "Playgirl". In den Siebzigerjahren stellte sie Weltrekorde auf, und bei den Olympischen Spielen 1976 gewann sie für die USA im Zehnkampf eine Goldmedaille. Was jedoch niemand wusste: Jenner selbst fühlte sich schon damals nicht als Mann – ihr Körper passte nicht zur Selbstwahrnehmung.



Dieser Konflikt prägte Jenner ganzes Leben. Hinter verschlossenen Türen dachte sie schon kurz nach dem Ende ihrer Sportlerkarriere über eine Geschlechtsangleichung nach, begann mit der Einnahme von Hormonen, versuchte immer wieder mit sich ins Reine zu kommen. Diese innere Zerrissenheit belastete ihre drei Ehen und auch die Beziehungen zu ihren Kindern – bis sie 2015, mit 65 Jahren, den Schritt an die Öffentlichkeit wagte und erklärte, endgültig die Transition begonnen zu haben. Es war die Geburt von Caitlyn Marie Jenner, die schon so lange hinter Bruce verborgen gewesen war.



Inzwischen war Jenner durch die Ehe mit der Exfrau von Robert Kardashian zu einem Teil des legendären amerikanischen VIP-Clans geworden und dem amerikanischen Publikum durch die Reality-TV-Show "Keeping Up With The Kardashians" gut bekannt. Entsprechend groß war das Interesse der Medien an ihrer Transition – einem Thema, das in den letzten Jahren ohnehin immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist.



Warmherzig und mit viel Humor schreibt sich Caitlyn in ihrer Autobiografie "Mein großes Geheimnis" von der Seele, was sie auf dem langen Weg zu sich selbst erlebt hat. Ein bewegendes Plädoyer für mehr Akzeptanz der Trans-Community – und ein mutiges Bekenntnis zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich. (cw/pm)

Wir verlosen fünf Bücher

Für die User von queer.de hat der Hannibal Verlag freundlicherweise fünf Bücher "Mein großes Geheimnis – Gefangen im falschen Körper" zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Buch gewinnen? Dann fülle bis Samstag, den 30. September 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zum Buch



Caitlyn Jenner mit Buzz Bissinger: Mein großes Geheimnis – Gefangen im falschen Körper. Biografie. 272 Seiten mit 16 Seiten Bilderstrecke. Broschur. Format: 21,5 x 14,5 cm. Hannibal Verlag 2017. 19,99 €. ISBN 978-3-85445-636-0