Bisexualität ist eine eigene sexuelle Orientierung

Bi-Aktivisten beim Zurich Pride 2015 (Bild: Micha Schulze)

Zum diesjährigen Tag der Bisexualität, der seit 1999 international am 23. September begangen wird, weht erstmals an einem deutschen Ministerium die Bi-Flagge. Mit der bereits am Freitag erfolgten Hissung will Schleswig-Holsteins Sozialminister Heiner Garg (FDP) bisexuellen Menschen zeigen, dass sie nicht alleine sind, und sie ermutigen, offen zu ihrer Orientierung zu stehen



Wortmeldungen zum Tag der Bisexualität kamen auch aus anderen Parteien. Die SPDqueer forderte beispielsweise mehr Einsatz gegen Vorurteile und Diskriminierung: "So lauten weit verbreitete Ansichten, dass Bisexualität gar nicht existiere, nur eine Phase sei oder bisexuelle Menschen sich nicht entscheiden könnten oder wollten", erklärten die Vorstandsmitglieder Petra Nowacki und Elia Scaramuzza in einer Presseerklärung. "Ein weiteres Vorurteil ist, dass Bisexuelle nicht treu sein könnten und sexuell stets verfügbar seien. Vor diesem Hintergrund ist es kein Zufall, dass bisexuelle Frauen häufiger und in besonderer Art und Weise von sexualisierter und häuslicher Gewalt betroffen sind als hetero- oder homosexuelle Frauen."



Die Grünen im Hessischen Landtag erinnerten daran, dass Bisexuelle oft in beiden Welten nicht respektiert seien: "Die homosexuelle Community beäugt sie noch allzu oft misstrauisch, dem traditionellen Bild heterosexueller Lebensweisen entsprechen sie auch nicht", erklärte der lesben- und schwulenpolitische Sprecher Kai Klose. "Bisexuell zu sein verlangt viel Mut, Kraft und viel Geduld, sich immer wieder zu erklären." (cw)



Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes feierte den Tag der Bisexualität auf Facebook

Dieser Bericht wird im Laufe des Tages ergänzt.