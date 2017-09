Berlin-Kreuzberg: Drei Männer verprügeln schwulen Radfahrer

In Berlin kam es am Freitagmittag erneut zu einer homophoben Gewalttat. Mitten im Szenestadtteil Kreuzberg wurde ein Fahrradfahrer erst homophob beleidigt und anschließend geschlagen. Dies meldete die Polizei am Samstag.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 42-Jährige gegen 13.10 Uhr mit seinem Rad auf dem Legiendamm unterwegs. Gemäß seinen Angaben musste er auf Höhe des Oranienplatzes einem ungünstig abgestellten Mercedes ausweichen, um nicht mit diesem zusammenzustoßen.

Am Boden liegend gegen den Kopf getreten

Als er seinen Unmut äußerte, seien die beiden Insassen aus dem Wagen ausgestiegen und hätten ihn homophob beleidigt. Als der 42-Jährige bestätigte, schwul zu sein, soll ihn das Duo angegriffen haben. Die Männer sollen ihn geschlagen und am Boden liegend gegen den Kopf getreten haben. Ein dritter Mann sei dann noch hinzugekommen und habe ebenfalls auf ihn eingeschlagen und -getreten.



Als das Trio von ihm abließ, soll einer der Angreifer zu Fuß und die beiden anderen in dem Mercedes geflüchtet sein. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den 42-Jährigen mit Verletzungen am Kopf und an einem Arm zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nähere Angaben zu den mutmaßlichen Tätern wurden bislang nicht gemacht.



Anders als in anderen deutschen Städten werden mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten gezielt in Berlins täglichem Polizeibericht publik gemacht. Die Staatsanwaltschaft besitzt eigene Ansprechpartner für LGBTI. (cw)