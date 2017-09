Wenn das Hook-Up zur Vergewaltigung wird

Von Markus Kowalski

Heute, 09:34h, noch kein Kommentar

Auf dem Dorf ist für viele Schwule kein gutes Leben möglich. Also ziehen sie in die Großstadt, um dort ihr Glück zu finden. Das machte auch der französische Schriftsteller Édouard Louis. Nach seinem Coming-out zog er aus der nordfranzösischen Provinz nach Paris. In seiner Jugend machte er nur schlechte Erfahrungen mit dem Schwulsein, erlebte jeden Tag homophobe Beleidigungen, Demütigungen und Erniedrigungen. All das beschrieb er sprachgewaltig in seinem Debütroman "Das Ende von Eddy", der 2015 in deutscher Übersetzung erschien (queer.de rezensierte).



Das Dorf war kein guter Ort für ihn, also war es ein Befreiungsschlag, in die Millionenmetropole Paris zu fliehen und der unerträglichen Kindheit den Rücken zu kehren. Nur manchmal kommt er jetzt noch zu Besuchen zurück. Doch dafür hat ihn seine Familie gebeten, "nicht so tuntig zu tun und nicht so provokante Sachen anzuziehen". Er soll seine schwule Identität nicht so "raushängen" lassen.



Also bleibt er lieber in der Stadt. Lebt in Paris, studiert Soziologe, wird bekannt als Schriftsteller. Der 24-Jährige will "einen Bourgeois abgeben", um der "ärmlichen Herkunft aus der Provinz zu entfliehen". Bis die spontane Begegnung mit einem anderen jungen Mann am Weihnachtsabend sein komfortables Leben auf den Kopf stellt.

Eine lange Nacht mit einer schrecklichen Erfahrung



Der Roman "Im Herzen der Gewalt" ist im S. Fischer Verlag erschienen

Hier beginnt die autobiografische Geschichte des gerade erschienenen Romans "Im Herzen der Gewalt". Der Ich-Erzähler Édouard hat etwas Schreckliches erlebt. Er ist vergewaltigt und sogar mit dem Tode bedroht worden. Eine romantische Begegnung ist in einen gewaltvollen Überfall umgeschlagen. Wie konnte es dazu kommen?



Der Erzähler will all das nur schrittweise preisgeben. Er versucht, sich zu erinnern und die Geschichte erneut nachzuerzählen. Was war tatsächlich passiert, als er allein von der Place de la République nach Hause lief und plötzlich von diesem jungen Mann Reda angesprochen wurde?



So eine Geschichte kann heute jedem passieren. Zwar ist es nicht üblich, dass man andere Männer abends auf der Straße einsammelt, um sie dann mit "nach oben" zu nehmen. Aber es gehört zur schwulen Kultur, Unbekannte aus Dating-Apps für ein Hook-Up einfach in die eigene Wohnung zu lassen. Man teilt sofort ganz viel Intimität und Nähe. Und so entsteht eine fragile Begegnung, mit der der Autor Louis literarisch zu spielen weiß. Er lässt die Situation kippen: Aus der Nähe der zwei Liebenden wird Distanz, Intimität wird zu Fremdheit, Zärtlichkeit wird zu roher Gewalt. Plötzlich ist der vermeintlich sichere Ort – Schwule unter sich – gar nicht mehr sicher. Auch das Großstadtleben wird bedrohlich.



Die Vergewaltigung wird zum Schlüsselmoment



In dieser Situation, als sich Édouard dessen bewusst wird, kommt der Hass in ihm hoch, der Hass auf seinen Vergewaltiger Reda: "Der Hass braucht keinen bestimmten Einzelnen, um existieren zu können, sondern nur Anlässe, um sich zu inkarnieren." Doch wie kann er jemanden hassen, der ihm zuvor noch geschmeichelt hatte? Wie soll er damit umgehen, dass er von einem Ausländer missbraucht wurde, und dass das alle rassistischen Vorurteile bestätigt?



Da ist es wieder, das zentrale Motiv, das Louis schon im ersten Buch meisterhaft verarbeitet hatte: Hass. Er kommt hoch, wenn man die gesellschaftliche Situation betrachtet, in der Schwule und andere Minderheiten leben. In dem Roman wird die romantische Begegnung zweier Männer zum Schlüsselmoment. Einer ist arm und dunkelhäutig, der andere wohlhabend und weiß. Durch seine eigene Vergewaltigung werden für Édouard die gesellschaftlichen Missstände sichtbar.



Lösen kann sie der Autor in seinem zweiten Buch nicht. Aber er kann all die Gedanken, die ihm nach dieser gewaltvollen Erfahrung kommen, aussprechen und aufschreiben: "Meine Lippen brannten vor dem Bedürfnis, über Weihnachten zu reden." Und das gelingt ihm ganz wunderbar und eindringlich.

Mehr Infos zum Buch



Édouard Louis: Im Herzen der Gewalt. Roman. Aus dem Französischen von Hinrich Schmidt-Henkel. 217 Seiten. S. Fischer Verlag. Frankfurt 2017. 20 €. ISBN 978-3-10-397242-9