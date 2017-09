Das queere Live-Blog zur Wahl: Volker Beck wird Dozent

Von Micha Schulze

Heute, 16:14h, 1 Kommentar

Das Ergebnis der Bundestagswahl scheint seit langem festzustehen: Angela Merkel bleibt höchstwahrscheinlich Kanzlerin. Für Spannung im Wahlkampf sorgten andere Fragen: Erst am Sonntagabend steht fest, mit welchem Partner beziehungsweise welchen Partnern CDU und CSU eine Regierungsmehrheit erreichen können. Und welche Partei auf dem dritten Platz landet.



Viele LGBTI blickten mit großer Sorge auf die Wahl: Die homo- und transphobe AfD, die aller Voraussicht nach in das Parlament einziehen wird, droht die politische Kultur zu vergiften, wenn sie – wie bereits in den Ländern – auf Kosten queerer Menschen Stimmung gegen Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und Aufklärung macht.



In diesem Live-Blog berichten wir mit der Regenbogenbrille über Hintergründe und Anekdoten zur Bundestagswahl und fassen Ergebnisse und Reaktionen zusammen.

Live-Ticker (Reload)

24.09., 16:14h

Wahl-Umfrage: queer.de-Leser wollen Grün-Links



Die Leser von queer.de ticken ein bisschen anders als der Rest der Bevölkerung. Bei unserer aktuellen Sonntagsfrage sind die Grünen mit 27,2 Prozent (Stand: 16 Uhr) die stärkste Partei, gefolgt von der Linken mit 23,8 Prozent. Beide Parteien könnten damit in einem Zweierbündnis regieren – mit Katrin Göring-Eckardt oder Cem Özdemir als Bundeskanzler.



Auf dem dritten Platz landet die SPD mit 16,3 Prozent. Die FDP erzielt bei den queer.de-Usern 11,2 Prozent und damit nur leicht mehr als die AfD mit (erschreckenden) 9,7 Prozent. Die Union schafft mit 5,5 Prozent nur knapp den Sprung über die Fünfprozenthürde.



Auf sonstige Parteien entfallen 4,4 Prozent der Stimmen. Zwei Prozent der Teilnehmer gaben an, nicht zu wählen. Mitgemacht haben über 2.650 User.

16:02h

In Köln ruft "queergestellt" zur Demo gegen die AfD auf



Das Bündnis "Köln gegen Rechts" hat kurzfristig für 19 Uhr eine Demo gegen den Einzug der AfD vor dem Kölner Hauptbahnhof organisiert. Auch die Gruppe "queergestellt" wird laut einer Pressemitteilung an dem Protest teilnehmen und ruft zur Teilnahme auf.



"Die AfD im Bundestag bedeutet mehr Einfluss, Aufmerksamkeit, Geld und Infrastruktur für das Programm der extremen Rechten", heißt es im Aufruf. "Dem stellen wir uns gemeinsam entgegen: Solidarisch auf die Straße gegen Rechtsruck und AfD!"



Proteste gegen die Rechtsaußenpartei sind in insgesamt etwa zehn deutschen Städten geplant.

15:45h

Volker Beck wird Lehrbeauftrager an der Ruhr-Uni Bochum







Ein Ergebnis der Bundestagswahl steht schon fest: Es bedeutet das Ende der Ära Volker Beck. Der Kölner LGBTI-Aktivist muss nach 23 Jahren aus dem Parlament ausscheiden, weil ihm die NRW-Grünen einen sicheren Listenplatz verweigerten. Bei einer Kampfabstimmung um Listenplatz zwölf gegen den Argrarpolitiker Friedrich Ostendorff erzielte er nur magere 24,44 Prozent.



In einem Interview hat Beck vor wenigen Wochen noch offen gelassen, wo er seine Zukunft als Nicht-Parlamentarier sieht: "Ich will nachdenken, lesen, lernen, vielleicht selber ein bisschen was schreiben. Mal schauen", meinte er gegenüber dem "Mannschaft"-Magazin.



Einen kleinen neuen Job hat er allerdings schon angenommen: Im Wintersemester 2017/18 wird Volker Beck Lehrbeauftragter am Centrum für Religionswissenschaftliche Studien (CERES) an der Ruhr-Universität Bochum. Die erste Vorlesung zum Thema "Religionspolitik: Akteure, Interessen, Auseinandersetzungen" findet am 13. Oktober statt.