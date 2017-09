Baku: Massenverhaftungen von Schwulen und Transfrauen

Chuck Moravec / flickr) Aserbaidschan wird von ILGA Europe als homo- und transphobsten Land auf dem Kontinent angesehen (Bild:



Baku

Die Polizei der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku soll brutal gegen Mitglieder der LGBTI-Community durchgreifen. Nach Angaben von Bürgerrechtlern sollen in diesem Monat Dutzende Menschen in der Hauptstadt Baku wegen ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Orientierung verhaftet worden sein – dabei sollen die Festgenommenen auch geschlagen und erniedrigt worden sein.



Die in Stockholm ansässige internationale Bürgerrechtsorganisation "Civil Rights Defenders" berichtet unter Berufung auf lokale Aktivisten von mindestens 100 Festnahmen von schwulen Männern und transsexuellen Frauen "in den letzten Tagen". Die Polizei habe unter anderem Razzien in entsprechenden Bars vorgenommen, aber auch schwule Männer und transsexuelle Frauen auf der Straße und sogar in ihrem eigenen Zuhause verhaftet.



Die "Nefes LGBT Azerbaijan Alliance" erklärte am Freitag, den Festgenommenen seien insbesondere Drogendelikte vorgeworfen worden. Die Community lebe in Angst, erklärte er nach Deutschland geflohene Nefes-Aktivist Javid Nabijew, der auch die LGBTI-Flüchtlingsgruppe "Queer Refugees for Pride" gegründet hatte.



Nabijew berichtete unter Berufung auf Quellen in Baku unter anderem davon, dass Transfrauen zwangsweise die Haare abrasiert worden seien. Aktivisten vor Ort hätten ihm gesagt, dass die Razzien mit der Begründung durchgeführt worden seien, die öffentliche Moral zu schützen. Mehrere Festgenommen seien in Arrest genommen worden, der bis zu einem Monat dauern könne. Andere seien von der Polizei unter Androhungen von Gefängnis gezwungen worden, die Namen von anderen Schwulen oder Transsexuellen zu nennen.

Politiker beschwört Kampf gegen westliche Werte

Die staatlich kontrollierten aserbaidschanische Medien sprachen von Razzien gegen Prostitution. Dabei würden Personen "mit den gefährlichsten Krankheiten" festgenommen, "darunter auch Aids". Der "liberale" Politiker Ajas Efendijew erklärte den Berichten zufolge, die Razzien würden durchgeführt, um diejenigen zu bekämpfen "die von Gott verflucht wurden". Er beschuldigte den Westen, die traditionellen Werte Aserbaidschans vernichten zu wollen.



Der in Vorderasien gelegene 9,5 Millionen Einwohner zählende Staat Aserbaidschan gilt als ein extrem homophobes Land. In der von der LGBTI-Organisation ILGA Europe verfassten "Rainbow Index" liegt Aserbidaschan unter 49 Ländern abgeschlagen auf dem letzten Platz – noch hinter Staaten wie Russland oder der Türkei (queer.de berichtete). In dem Index wird die rechtliche Situation von europäischen Ländern analysiert und in einem Ranking aufgeschlüsselt.



Auch die Europäische Union hat immer wieder Aserbaidschan für die Menschenrechtssituation kritisiert, auch für die Lage von LGBTI im Land. 2015 verabschiedete das Europaparlament etwa eine Resolution, in der beklagt wurde, "dass sich die allgemeine Menschenrechtslage in Aserbaidschan in den vergangenen Jahren immer weiter verschlechtert hat und führende Persönlichkeiten nichtstaatlicher Organisationen, Menschenrechtsverfechter, Journalisten und sonstige Vertreter der Zivilgesellschaft immer stärker eingeschüchtert und unterdrückt und strafrechtlich immer häufiger verfolgt wurden" (queer.de berichtete). (dk)