Heute, 05:47h, noch kein Kommentar



Das neue Album "Väter & Söhne" von Prinz Chaos ist am 23. Juni 2017 erschienen

Herzlich willkommen in der Welt von Prinz Chaos. Sein Urgroßvater Theo Prosel betrieb die legendäre Künstlerkneipe "Simplicissimus" in München. Seine Urgroßmutter Julia Prosel war Opernsängerin. Die Großeltern lernten sich auf der Kabarettbühne kennen – und schon der kleine Prinz fiel durch Wortwitz und Gesangstalent auf.



Nach der musikalischen Früherziehung im Kindergartenalter lernte er Gitarre. Seit 15 Jahren wächst seine Liebe zur Mandoline. Und Kabarett? "Das ist eigentlich meine Alltagssprache", meint der Prinz. Nach Erscheinen seiner ersten CD "Jahr100.000Siegesnacht" im Jahr 2000 nahm ihn Franz Josef Degenhardt symbolisch in die "Bruderschaft der Sänger" auf. (Elf Jahre später initiierte und moderierte Prinz Chaos das Totenkonzert für Väterchen Franz im Berliner Ensemble.) 2006 schloss der Prinz an der Universität zu Köln sein Magister-Studium der Anglo-Amerikanischen Geschichte, Mittleren und Neueren Geschichte sowie Japanologie ab. Von 2004 bis 2006 studierte er in Tokyo und verwirklichte dort in Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft den Nachbau der Künstlerkneipe Simplicissimus.



Seit über einem Jahrzehnt arbeitet Prinz Chaos intensiv mit Konstantin Wecker zusammen. Gemeinsam verfassten sie 2013 die Streitschrift "Aufruf zur Revolte" (Gütersloher Verlagshaus). Auf Weckers Label "Sturm & Klang" erschienen die letzten drei Prinz-Chaos-CDs. Der streitbare Prinz ist und bleibt außerdem Aktivist. "Agitation ist ein durchaus ehrenwertes Fach!", sagt er und engagiert sich in Wort und Tat gegen Rechtsradikalismus, Homophobie, Atomkraft, Militarismus und soziale Ungerechtigkeit. Von den Medien längst entdeckt, war Prinz Chaos bereits auf 3SAT, MDR, WDR5, ORF und ZDF zu hören und zu sehen. Nun ist sein neues Album "Väter und Söhne" erschienen.



Der Prinz ist in der Community kein Unbekannter. Er war 1999 aktiv beteiligt an der Kampagne "Abnormals Anonymous", die zu einem Polizeieinsatz beim anschließenden CSD führte, der bundesweit zu einem Skandal wurde. Er war Coverboy der "XTRA!" ("Österreichs größtes Gay-Magazin"), er trat bei diversen CSDs auf. Seine "Hymne auf passiven Analverkehr" wurde in der Szene weithin besprochen und landete beim "Queerovision Songcontest" auf Platz 3 (queer.de berichtete).



Auch in der wichtigsten Talkshow des ORF ("Stöckl") bewies er sich als effektiver Vertreter queerer Belange (Video).

Direktlink | Offizielles Video zu "Giftzeit der Resignation" aus dem neuen Album

Wir verlosen fünf Alben

Für die User von queer.de haben das Label Digitale Dissidenz (Alive) sowie die Agentur Gordeon Music freundlicherweise fünf Alben "Väter & Söhne" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine CD gewinnen? Dann fülle bis Dienstag, den 3. Oktober 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Tourdaten



30.09.2017 (DEU) Hildburghausen, Erntedankfest Schloss Weitersroda

06.10.2017 (DEU) Pfaffenhofen, Freie Privatzone

07.10.2017 (DEU) Velburg-Oberweiling, Kneipenbühne Oberweiling

12.10.2017 (DEU) Berlin, DODO

13.10.2017 (DEU) Berlin, Ökumenisches Zentrum

18.10.2017 (DEU) München, Fraunhofer-Theater

25.10.2017 (DEU) Jena, Paradiescafé

09.11.2017 (DEU) Bad Salzungen, Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht

24.11.2017 (DEU) Germering, Stadthalle Germering

28.11.2017 (AUS) Kufstein, Arche Noe

26.12.2017 (AUS) Burghausen, Knoxoleum

28.12.2017 (DEU) Privatveranstaltung

18 – 21.01.2018 (DEU) Hildburghause, Schloss Weitersroda

26.01.2018 (DEU) Fürth, Kofferfabrik

20.04.2018 (DEU) Rostock-Warnemünde, Ringelnatz

21.04.2018 (DEU) Ueckermünde, KulturSPEICHER

31.05-03.06.2018 (DEU) Hildburghausen, Schloss Weitersroda

05.07.2018 (DEU) Bonn, Pantheon Theater

27.10.2018 (DEU) Herrsching, Kulturverein Herrsching/kurparkschlösschen

18.11.2018 (DEU) Berlin-Pankow, Weltmusiktage im Zimmer 16