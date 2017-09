"Ostfriesenkiller" ist ein intelligent konstruierter, spannungsreicher 90-minütiger Krimi mit überraschenden Wendungen, stimmiger Atmosphäre und jeder Menge Lokalkolorit, ohne jedoch provinziell zu sein (Bild: Pandastorm)

Deutsche Regionalkrimis gibt es ja mittlerweile wie Sand an Nord- und Ostsee… Der Bestsellerroman "Ostfriesenkiller" von Klaus-Peter Wolf ragt jedoch aus der oftmals oberflächlichen Krimilandschaft geradezu heraus wie ein Leuchtturm an der stürmischen Nordsee. Über 700.000 Mal verkaufte sich der Erstling seiner Krimireihe, die mittlerweile insgesamt eine beeindruckende Auflage von mehr als 4 Millionen verbuchen kann. Umso gespannter waren die zahlreichen LeserInnen, ob die filmische Adaption der Romanvorlage gerecht wird – und sie wurden nicht enttäuscht:



Die bildgewaltige und fesselnde Inszenierung von Ostfriesenkiller steht skandinavischen Krimis in nichts nach. Küste und Watt bilden den düsteren Hintergrund für die Ermittlungen zu einer Serie von brutalen Mordfällen. Ulf Speicher, Leiter des Regenbogenvereins, der sich um behinderte Menschen kümmert, wird kurz nach einem erotischen Tête-à-tête durch die Fensterscheibe seiner Küche erschossen. Zunächst gibt es verschiedene Verdächtige, da sich Speicher, der auch verantwortlich für die finanziellen Belange seiner Schutzbefohlenen war, viele Feinde gemacht hatte. Doch dann geschehen weitere Morde… Schnell finden Ballistiker heraus, dass es sich bei der Tatwaffe um ein historisches Gewehr handelt, das beim zweiten Mord sogar mit einem aufgepflanzten Bajonett benutzt wurde. Mühsam arbeitet sich das Ermittlerteam der Kripo Aurich durch die zunächst irreführenden Indizien, doch bald scheint ein Hauptverdächtiger (herrlich fies: Uwe Bohm) gefunden. Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen, die sich stets auf ihr Bauchgefühl und ihre Intuition verlässt, hält ihn indes für unschuldig und sucht mit einer Hartnäckigkeit, die schon fast an Besessenheit grenzt, den wahren Täter…

Glaubwürdig und unprätentiös



"Ostfriesenkiller" ist am 22. September 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen

Die wunderbare Christiane Paul, die sich nicht scheut, in ihrer Rolle einigermaßen derangiert auszusehen, spielt überzeugend die empathische und schon fast hellsichtige Kommissarin Klaasen, die nicht nur mit den mysteriösen Mordfällen sondern nebenbei mit massiven privaten Problemen zu kämpfen hat, scheint doch ihre Ehe scheint in die Brüche zu gehen. Verlassen vom Ehemann, der mit dem gemeinsamen Sohn zu seiner Geliebten zieht, stürzt sie sich trotzdem oder gerade deswegen umso intensiver in die schwierigen Ermittlungen.



Auch die übrigen ausgezeichneten Schauspieler (u. a. Christian Erdmann, Barnaby Metschrat oder Peter Heinrich Brix) agieren glaubwürdig und erfreulich unprätentiös, was gerade bei Svenja Jung als geistig verwirrte Nymphomanin eine schwierige Gratwanderung darstellt, die sie mit Bravour bewältigt. Und als kleine Überraschung gibt's obendrein Ostfriesenkiller-Autor Klaus-Peter Wolf in einem Cameoauftritt in bester Hitchcock-Manier zu sehen…



Ostfriesenkiller ist ein intelligent konstruierter, spannungsreicher 90-minütiger Krimi mit überraschenden Wendungen, stimmiger Atmosphäre und jeder Menge Lokalkolorit, ohne jedoch provinziell zu sein. Nun erscheint der Quotenhit (7,58 Millionen Zuschauer verfolgten – kein Ostfriesenwitz – am 01. April 2017 die Erstausstrahlung im ZDF) endlich fürs Heimkino!



Kleine Trivia am Rande: In Klaus-Peter Wolfs Ostfriesen-Büchern ist quasi alles echt. Die Straßen, Lokale und Cafés gibt es tatsächlich, und auch viele seiner Figuren existieren im richtigen Leben. Fast alle Protagonisten waren damit einverstanden, in den Romanen "verewigt" zu werden – und sogar stolz darauf. Mittlerweile sind beispielsweise Maurer Peter Grendel, Journalist Holger Bloem oder Konditor Jörg Tapper zu so bekannten Figuren geworden, dass sie sogar gelegentlich Wolfs Bücher signieren müssen… (cw/pm)

