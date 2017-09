Uta Ranke-Heinemann feiert ihren 90. mit Schwulen und Lesben

Die Theologin und Autorin Uta Ranke-Heinemann wurde am 2. Oktober 1927 in Essen geboren

Heute, 04:52h, noch kein Kommentar

Die Essener Theologin Uta Ranke-Heinemann feiert ihren 90. Geburtstag am kommenden Montag ausschließlich mit ihrer Familie und schwul-lesbischen Freunden. Ihr Geburtstagsfest sei "nur für Homosexuelle und Familie", erklärte die bekannte Kirchenkritikerin der "Zeit"-Beilage "Christ & Welt" laut einer Vorabmeldung vom Mittwoch.



Auch der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) werde vorbeischauen, kündigte Ranke-Heinemann an. "Der ist auch homosexuell – deshalb verstehen wir uns so gut."

Papst Benedikt XVI. outete sie als schwul

Die älteste Tochter des angesehenen Bundespräsidenten Gustav Heinemann wurde als Protestantin geboren, konvertierte aber Anfang der Fünfzigerjahren zum Katholizismus. Beim Theologiestudium lernte sie Joseph Ratzinger, den späteren Papst Benedikt XVI., kennen, den sie 2011 in einem "Vice"-Interview als schwul bezeichnete (queer.de berichtete).



1970 wurde Uta Ranke-Heinemann die erste Professorin für katholische Theologie weltweit. 1987 entzog ihr der Essener Bischof Franz Hengsbach die Lehrerlaubnis, weil sie die biblische Jungfrauengeburt angezweifelt hatte. In ihrem Buch "Eunuchen für das Himmelreich" kritisierte sie daraufhin die Sexualpolitik des Vatikans – und wurde zur Ikone für Kirchenkritiker. Wegen ihres Einsatzes für die Gleichstellung von Schwulen und Lesben wurde sie 2009 mit dem Toleranzpreis des Essener CSDs ausgezeichnet.

Direktlink | CSD Essen 2009: Drei Minuten mit Uta Ranke-Heinemann

1999 war die parteilose Pazifistin in ihrem Protest gegen Deutschlands Beteiligung am Kosovokrieg gegen Jugoslawien Kandidatin der PDS für das Amt der Bundespräsidentin. Sie unterlag deutlich Johannes Rau. (cw)