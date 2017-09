Der Lehrer Antek wandert nach Nordfrankreich aus und beginnt eine Liebschaft mit dem fröhlichen Sébastien (Bild: missingFILMs)

Der Lehrer Antek Liebmann (Godehard Giese) lässt sein Leben in Deutschland hinter sich und mietet sich im sommerlichen Nordfrankreich ein. Er freundet sich mit einer Nachbarin an, sucht sich einen Job, beginnt eine Liebschaft mit dem fröhlichen Sébastien und stromert durch die Wälder. Von seinem Vermieter Antoine (Alain Denizart) erfährt er, dass in den umliegenden Wäldern ein Mörder sein Unwesen treibt.



Einer dunklen Vorahnung folgend, zieht es Liebmann auf einem seiner Spaziergänge in das Unterholz, wo er eine gefährliche Entdeckung macht. Die leichten Sommertage gehen in nächtliche Abstürze über und keiner ahnt, welch furchtbares Geheimnis Liebmann zurückgelassen hat. Erst mit dem Beginn einer neuen Liebe kann sich Liebmann der Vergangenheit stellen.



Er greift zu allen Mitteln der Kunst, um einen Weg aus seiner Sprachlosigkeit zu finden.

Klare wie auch überraschende Strukturen



"Liebmann" ist am 29. September 2017 auf DVD erschienen

"Liebmann" ist ein fröhliches homoerotische Drama mit Godehard Giese in der Hauptrolle. Die filmische Erzählung folgt so klaren wie auch überraschenden Strukturen, die sich wie das schillernde Gefieder des Pfaus auffächern.



Das Spielfilmdebüt von Jules Herrmann verwebt die Leichtigkeit eines Sommers in Nordfrankreich mit der zerbrechlichen Gefühlswelt des Protagonisten, der sich den Schatten seiner Vergangenheit stellen muss. Der Film feierte seine Weltpremiere in der "Perspektive Deutsches Kino der 66. Berlinale". Von der "European Film Academy" wurde Liebmann für den "European Discovery – Prix Fipresci 2016" nominiert. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Wir verlosen fünf DVDs

Für die User von queer.de haben missingFilms sowie die Agentur rische & co pr freundlicherweise fünf DVDs "Liebmann" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD gewinnen? Dann fülle bis Freitag, den 6. Oktober 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zur DVD



Liebmann. Drama. Deutschand 2016. Regie: Jules Herrmann. Darsteller: Godehard Giese, Adeline Moreau, Fabien Ara, Bettina Grahs, Alain Denizart, Denise Lecocq, Morgane Delamotte. Sprache: deutsch-französische Originalfassung. Untertitel: Deutsch, Französisch, Englisch. Laufzeit: ca. 79 Minuten. Extras: Kurzfilm "À la Recherche du Schuh perdu", Interview mit Jules Herrmann Teddyaward.tv, Audiokommentar, Fotogalerie, Outtakes, Trailer. FSK 6. Verleih: missingFILMs