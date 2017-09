Australien: Toleranz-Song von Macklemore springt auf Platz eins

Fünf Jahre nach seiner Erstveröffentlichung hat der Macklemore-Song "Same Love" am Donnerstag den ersten Platz der australischen iTunes-Charts erobert. Grund für den Aufstieg des Liedes, in dem sich der Rapper aus Seattle auch ausdrücklich gegen die Diskriminierung Homosexueller ausspricht, ist die Kontroverse um einen Auftritt beim australischen Rugby-Finalspiel: Macklemore soll am Sonntag in Sydney während der Halbzeit des Spiels Melbourne Storm gegen die North Queensland Cowboys auftreten und hat bereits angekündigt, "Same Love" zu spielen (queer.de berichtete).



Gegner der Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben zeigten sich empört über den Auftritt, weil derzeit in Australien ein Volksentscheid stattfindet, in dem die Bürger via Briefwahl darüber abstimmen können, ob Homosexuelle im Ehe-Recht gleichgestellt werden sollen oder nicht (queer.de berichtete).



Der Song "Same Love", den Macklemore gemeinsam mit Ryan Lewis aufgenommen hat, erwähnt das Thema gleichgeschlechtliche Ehe nur indirekt. Es beklagt insbesondere, dass Homosexuelle beschimpft und für minderwertig gehalten werden. Trotzdem waren viele prominente Politiker, die sich gegen die Gleichbehandlung von Homosexuellen im Ehe-Recht ausgesprochen haben, empört und forderten ein Auftrittsverbot für den US-Sänger, darunter auch der ehemalige Premierminister Tony Abbott.

Direktlink | Die Australier streiten darüber, ob ein US-Rapper in einem Rugbystadion diesen Song über Toleranz vortragen darf

Minister fordert Anti-Toleranz-Song bei Halbzeitshow

Einen besonders bizarren Vorschlag machte Immigrationsminister Peter Dutton. Der 46-Jährige forderte laut "The Australian": "Es sollten zwei Lieder gespielt werden, eines für die Homo-Ehe und eines dagegen." Macklemores Toleranzhymne bezeichnete der konservative Politiker als "politisches Statement, das den Australiern aufgezwungen wird".



Der konservative Premierminister Malcolm Turnbull hat dagegen kein Problem mit dem US-Sänger und erteilte Forderungen, den Auftritt zu verbieten, eine Absage: "Ich denke nicht, dass es meine Aufgabe ist, die Abspielliste der Halbzeitshow zu zensieren. Ich freue mich sogar darauf."



Macklemore führt nicht nur die iTunes-Charts in Australien an, sondern hat derzeit drei Hits in den Top-10. Sein aktuelles Lied "Good Old Days", das er gemeinsam mit Kesha aufgenommen hat, liegt auf Rang zwei. Hinzu kommt sein Song "Glorious" mit Skylar Grey, das auf Rang zehn steht. (dk)