ZDF zeichnet Coming-out-Video "Endlich frei" aus

Tom Brückner ist mit seinem zweiminütigen Video "Endlich frei" der vierte Monatsgewinner von "ZDI Talents", einem vom Zweiten Deutschen Fernsehen vergebenen Preis für Kreative aus der Webvideoszene. Das gab das ZDF am Freitag bekannt. Der Wettbewerb stand unter dem Motto "Freiheit". Brückner erhält ein Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro und eine Ausstrahlung auf dem Sendeplatz des Kleinen Fernsehspiels im ZDF.



In seinem Kurzfilm erklärt der 1992 geborene Videomacher, was für ihn Freiheit bedeutet – und erklärt das Konzept aus queerer Sicht. Die Jury, bestehend aus den Redaktionen von "Zarah – Wilde Jahre" und "Das kleine Fernsehspiel" sowie der Düsseldorfer "European Web Video Academy", hatte aus den vielen zum Thema eingereichten Videos die fünf besten ausgewählt. Danach traf die Netz-Community per Abstimmung die Entscheidung für Tom Brückner.

Direktlink | Das Gewinnervideo konnte sich gegen vier Mitbewerber durchsetzen

Beim sogenannten "Cash & Quote Award" fördert das ZDF gemeinsam mit der "European Web Video Academy" den Online-Nachwuchs. Der Preis wird monatlich verliehen: Jeden Monat ruft ein anderes Format aus der ZDF-Familie die Video-Schöpfer in einem Wettbewerb auf, neue Ideen und Perspektiven rund um das jeweilige Format zu entwickeln. Ein Preisgeld und die TV-Ausstrahlung winken jedem Monatsgewinner. Für das beste Video des Jahres winkt zusätzlich ein Entwicklungsauftrag des ZDF. (pm/cw)