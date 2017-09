Erste lesbische Liebe in Lanzenkirchen

Heute, 04:43h, noch kein Kommentar

Die letzten Wochen vor den Sommerferien, irgendwo in Niederösterreich. Die 17-jährige Internatsschülerin Paula ist heimlich in ihre Freundin Charlotte verliebt. Doch die ist mit Michael zusammen.



Um sich von ihrem Liebeskummer abzulenken, lässt sich Paula auf ihren Schulfreund Tim ein, der selbst echte Gefühle für sie hat. Paula ahnt dabei nicht, wie oft auch Charlotte in Wahrheit an sie denkt. Und plötzlich kommt auch noch Lilli ins Spiel, die sich danach sehnt, begehrt zu werden, und selbst als wilde Verführerin auftritt. Paula muss sich entscheiden, ob sie ihren eigenen Gefühlen folgt, oder denen der anderen.

Amouröse Minidramen in der Provinz



Ein halbes Jahr nach dem Kinostart nun auch auf DVD erhältlich: "Siebzehn"

Lanzenkirchen, mon amour: Regie-Debütantin Monja Art zeigt in ihrem Film "Siebzehn" das Teenagersein in der Provinz als Achterbahnfahrt der Gefühle und in einer Ansammlung von amourösen Minidramen.



Inmitten ihres tristen Schulalltags und ausschweifenden Dorfdiskobesuchen sind Paula und ihre Freunde wie alle ganz normalen Teenager: wunderbare und obergescheite tickende Zeitbomben, die bald erwachsen und dann möglicherweise auch vernünftig sein werden. Bis dahin ist ihre größte Angst, in diesem Kaff hängenzubleiben. Draußen hört man Blasmusik, ein Mähdrescher zieht seine Bahnen, und mit etwas Glück kommt bald ein Bus.



"Siebzehn" wurde beim diesjährigen Filmfestival Max Ophüls Preis nicht nur als bester Film ausgezeichnet, Hauptdarstellerin Elisabeth Wabitsch gewann auch den Preis als beste Nachwuchsschauspielerin. (cw/pm)



Infos zur DVD



Siebzehn. Spielfilm. Österreich 2017. Regie: Monja Art. Darsteller: Elisabeth Wabitsch, Anaelle Dézsy; Alexandra Schmidt, Christopher Schärf. Laufzeit: 104 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. Untertitel: Englisch, Spanisch (optional). FSK 12. Edition Salzgeber.