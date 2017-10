Liveblog Ehe für alle: Das erste Paar ist verheiratet

Um Mitternacht ist das noch vom alten Bundestag verabschiedete "Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts" in Kraft getreten. In manchen Städten öffnen die Standesämter sogar am heutigen Sonntag, damit lesbische und schwule Paare keine weitere Zeit verlieren müssen, um ihre gleichen Rechte zu genießen. In Liveblog fassen wir die Ereignisse des Tages zusammen.

Live-Ticker (Reload, )

01.10., 12:12h

Auch Volker Beck hat geheiratet



Überraschung des Tages: Zu den ersten frischvermählten gleichgeschlechtlichen Paaren in Deutschland gehören auch der scheidende Grünen-Abgeordnete Volker Beck und sein Partner Adrian Petkov.



Diese Meldung haben wir zu unserem Bild des Tages gemacht.

11:38h

In einer Stunde wird in Hamburg geheiratet



In Hamburg werden sich heute insgesamt 15 gleichgeschlechtliche Paare das Ja-Wort geben. Ab 12.30 Uhr werden die Paare von fünf Standesbeamten getrau, acht lesbische und sieben schwule. Im Anschluss lädt Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) die Frischvermählten, ihre Gäste sowie queere Aktivisten zu einem Senatsempfang in das Hamburger Rathaus ein.



heute bin ich trauzeuge bei meinem besten freund und seinem mann. traumschön.#vielendankfürnichtsfraumerkel — Johannes Kahrs (@kahrs) October 1, 2017 Twitter / kahrs

Hamburg ist Vorreiterin der Ehe für alle: Bereits am 8. April 1999 hat der Senat als erstes Bundesland eine Möglichkeit für Paare geschaffen, ihrer Partnerschaft einen offiziellen Rahmen zu geben. Bei der sogenannten Hamburger Ehe, dem "Gesetz zur Eintragung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften", konnten Paare ihre Lebenspartnerschaft im Standesamt eintragen lassen. Die ersten Eintragungen fanden am 6. Mai 1999 statt. Im April 2000 gab die damalige Leiterin des Senatsamts für Gleichstellung, Senatorin Krista Sager, die Eintragung der einhundertsten Hamburger Ehe bekannt.

11:30h

Das erste Berliner Frauenpaar



11:28h

Heiner Garg zeigt seinen Partner



Schleswig-Holsteins FDP-Chef Heiner Garg, seit Ende Juni Minister für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren in der Jamaika-Koalition von Daniel Günther, hat sich mit einem persönlichen Facebook-Post zur Ehe für alle geäußert:



Guten Morgen Schleswig-Holstein, Ihr könnt, wir können . . . 1. Oktober es ist soweit: Die Ehe für Alle ist Realität.... Posted by Heiner Garg on Sonntag, 1. Oktober 2017 Facebook

10:22h

Die Türkische Gemeinde freut sich mit uns



10:13h

Volker Beck sagt Danke



In einer Pressemitteilung schreibt der Grünen-Politiker Volker Beck:

Der 1.10. ist der Sieg der Gerechtigkeit über das Vorurteil und ein Erfolg der lesbisch-schwulen Emanzipationsbewegung: Tu felix Germania nube:



Wir feiern heute unsere Liebe und unsere Demokratie: wir dürfen heiraten. Und wir sagen: Danke!



Dank an den Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD), der dafür fast 3 Jahrzehnte gekämpft hat, Dank an die Bundesländer, die dem Bundestag den Gesetzentwurf vorgelegt haben, Dank an die Abgeordneten aus allen Fraktionen, die dem Gesetz durch ihre Stimme zur Mehrheit verholfen haben.



Deutschland ist heute ein wenig inklusiver und demokratischer geworden.

Sein Zitat "Das Erdgeschoss wird zum Märchenschloss" aus seinem früheren Tweet stammt übrigens aus dem Musical "Cabaret":

09:57h

Glückwünsche auch vom Ex-Kanzlerkandidaten



Ab heute können in Deutschland endlich alle heiraten, die sich lieben. Und das ist auch gut so. Danke allen, die mit uns gekämpft haben. — Martin Schulz (@MartinSchulz) October 1, 2017 Twitter / MartinSchulz

09:53h

TUI freut sich mit Schwulen und Lesben



09:47h

Das erste Paar ist verheiratet

Bodo Mende und Karl Kreile sind das erste Paar, das in Deutschland eine gleichgeschlechtliche Ehe eingehen konnte. Zumindest nach Angaben von Berlins Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD), die persönlich vorbeischaute. Die beiden 59 und 60 Jahre alten Männer und Aktivisten sind seit 38 Jahren zusammen, seit 2002 waren sie verpartnert. Schon bei "Aktion Standesamt" vor 25 Jahren waren sie engagiert (queer.de berichtete).



09:37h

Auch Bisexuelle profitieren von der Ehe für alle