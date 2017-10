(Bild: HustlaBall Berlin)

Heute, 05:34h, noch kein Kommentar

Der Berliner HustlaBall feiert 2017 sein 15-jähriges Bestehen. Allen Krisen der letzten Jahre zum Trotz zieht das Mega-Event Jahr für Jahr immer mehr Besucher vor allem außerhalb Deutschlands an. Der HustlaBall hat in der Beliebtheit sich sogar soweit steigern können, dass sich seit mittlerweile acht Jahren um die eigentliche Party ein ganzer Party-Reigen gruppiert. Angesichts der ständig im Wandel befindlichen Berliner Partylandschaft sind 15 Jahre HustlaBall eine Sensation an sich.



Das schwule Partywochenende beginnt am Donnerstag mit dem traditionellen Empfang im Axel-Hotel. Im Anschluss steigt die Warm-up-Party "Testosteron" im Connection Club. Der Freitag startet im Kitkatclub mit der Preisverleihung des achten HustlaBall-Awards. Direkt im Anschluss findet der 15. HustlaBall statt – mit vielen Top-DJs und internationalen Live-Erotik- und Hardcore-Performances, die so nur in Berlin möglich sind.



Am Samstag steigt zum elften Mal die "Salvation Berlin" in der aufwendig dekorierten Malzfabrik mit internationalen DJs und Showacts. Das Connection lädt parallel zum "Biohazardmen XXL-Special". Am Sonntag folgt die Party "Hunters meets Extasy" im Silverwings am Flughafen Tempelhof. Ab 23 Uhr öffnet schließlich das GMF seine Türen zum offiziellen Abschlussevent. (cw/pm)



Wir verlosen 3x2 Tickets

Für die User von queer.de haben die Veranstalter freundlicherweise 3x2 Tickets Regular-Tickets für die Party am 20. Oktober im KitKatClub zur Verfügung gestellt.



Du willst einmal zwei Tickets gewinnen? Dann fülle bis Montag, den 16. Oktober 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.