Liebe, Mut und Freiheit: Tom of Finland

Touko Laaksonen, besser bekannt unter seinem Pseudonym Tom of Finland, ist einer von Finnlands international bekanntesten bildenden Künstlern. Laaksonens Zeichnungen von durchtrainierten und ungehemmten Muskelmännern in Leder haben in der Pop-Kultur nahezu Kultstatus erreicht – und zudem schwule Männer von den früher gängigen Klischees befreit, ausschließlich feminin und schwach zu sein.



Eine Aufnahme von Touko Laaksonen aus den späten Fünfzigerjahren (Bild: Vesa-Matti Väärä / wikipedia

Laaksonen begann mit dem Zeichnen, nachdem der sogenannte Fortsetzungskrieg zwischen Finnland und der Sowjetunion beendet war, zur Unterhaltung für sich und seine Freunde. Seine Illustrationen fanden schrittweise ihren Weg über den Atlantik in die USA und wurden 1950 unter anderem in amerikanischen Bodybuilding-Magazinen veröffentlicht.

Durchbruch in den Siebzigern



Poster zum Film: "Tom of Finland" startet am 5. Oktober in deutschen Kinos

Seinen großen Durchbruch hatte er in den Siebzigerjahren, als eine ganze Generation schwuler Männer, die mit den Tom-of-Finland-Zeichnungen aufgewachsen waren und diese buchstäblich verkörperten, Touko Laaksonen nach Los Angeles einluden. Laaksonen flog los, um zu sehen, wie seine Fantasien Fleisch und Blut geworden waren.



Mit seiner Kunst hat Touko Laakonsen zahlreiche Künstler inspiriert und beeinflusst, darunter auch Musikikonen wie Freddy Mercury, Andy Warhol, Madonna oder Designer Jean Paul Gaultier. Tom of Finlands Arbeiten sind mittlerweile in Museen rund um die Welt gezeigt worden: in Wanderausstellungen und als Bestandteil fester Sammlungen. Laaksonens Werk hat die Grenzen der Popkultur überschritten und hat sich seinen Platz in der Kunstwelt erobert.



Doch vor allem gab Tom of Finland schwulen Männern ein Gesicht und einen Körper. Seine Zeichnungen haben eine internationale Revolution entfacht, die nie wieder gestoppt werden kann.



Die entscheidenen Jahre im Leben von Touko Laaksonen



1920 Am 8. Mai wird Touko als Sohn eines Lehrerehepaars in Kaarina, Finnland, geboren. Er hat vier Geschwister: Kaija, Hely, Pentti und Salme.

1940 Ein Jahr nach seinem Schulabschluss tritt Laaksonen seinen Kriegsdienst an. Bevor er zur Armee geht, zerstört er alle erotischen Bilder, die er zuvor heimlich gezeichnet hatte.

1944 Für seine Leistungen im Dienst der Luftabwehr Streitkräfte von Helsinki während des Fortsetzungskrieges, wird Touko Laaksonen mit dem Freiheitsabzeichen Vierter Klasse ausgezeichnet.

1953 Touko lernt Veli "Nipa" Mäkinen kennen, der seine große Liebe und sein Lebenspartner werden soll. Allerdings stellt Touko seinen Eltern die Liebe seines Lebens nur als seinen Mitbewohner vor und wird ihn für den Rest ihres gemeinsamen Lebens weiterhin so bezeichnen.

1957 Das künstlerische Pseudonym "Tom of Finland" entsteht, als eine von Toukos Zeichnungen in dem amerikanischen Magazin "Physique Pictorial" veröffentlicht wird. Zuvor unterschrieb er seine Arbeiten einfach mit "Tom", aber der Herausgeber des Magazins fügte "of Finland" hinzu, was mehr zu dem üblichen Stil des Magazins passte. Zu den Künstlern, die in dieser Zeit ebenfalls ihre Werke veröffentlichten, zählen "Bruce of Los Angeles" und "Spartan of Hollywood".

1984 Die "Tom of Finland Foundation" wird gegründet.

1991 Touko stirbt im Alter von 71 Jahren an einer chronischen Lungenerkrankung. Seine Familie erfährt erst nach seiner Beerdigung von seinem geheimen Leben, seiner Homosexualität, seiner Beziehung und seiner Kunst

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Kinofilm

Infos zum Film



Tom of Finland. Biopic. Finnland 2017. Regie: Dome Karukoski. Darsteller: Pekka Strang, Lauri Tilkanen, Jessica Grabowsky, Seumas Sargent, Jakob Oftebro. Laufzeit: 115 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 12. Verleih: MFA+. Kinostart: 5. Oktober 2017