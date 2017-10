Homophober Angriff in Jena

Die Opfer wurden vor dem Angriff gefragt, ob sie schwul seien

In der Nacht zum Mittwoch wurden in Jena zwei 23 und 25 Jahre alte Männer gegen vier Uhr nach einer Veranstaltung in der Saalbahnhofstraße von drei jungen Männern angegriffen und unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Laut Polizeibericht wurden die Opfer zuvor gefragt, ob sie schwul seien.



Von den Angreifern ist bekannt, dass einer ein "asiatisches Aussehen" hat und sein schwarzes Haar mit Undercut und Gel trägt. Ein zweiter mutmaßlicher Täter trug eine weiße Hose. Die Angreifer hielten sich vorher im Kulturbahnhof auf.



Die Polizei Jena fragt, wer weitere Hinweise zu den drei jungen Männern geben kann. Zeugen können sich unter Tel. (03641) 81 11 23 oder per E-Mail an ID.LPIJena@polizei.thueringen.de melden. (cw/pm)