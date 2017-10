Massenhochzeit für Lesben und Schwule in Heidelberg

Wolfgang Erichson (Grüne) ist seit September 2007 Bürgermeister für Integration, Chancengleichheit und Bürgerdienste in Heidelberg (Bild: Rothe)

In Heidelberg wird es am Sonntag, den 23. November eine Massenhochzeit für Schwule und Lesben in der Stadthalle geben. Nach einem Bericht der "Rhein-Neckar-Zeitung" werden sich mindestens 33 bislang verpartnerte Paare an der "Upgrade"-Aktion beteiligen.



Heiraten werden mit Wolfgang Erichson auch der von den Grünen gestellte Bürgermeister für Integration, Chancengleichheit und Bürgerdienste und sein Partner Bertolt Quast. Erichson, der selbst die Traurede halten wird, hatte die Idee zur Massenhochzeit und alle 321 verpartnerte Paare in Heidelberg deshalb angeschrieben.



Heidelberg Marketing verzichtet am 23. November auf die Miete für die Stadthalle. (cw)