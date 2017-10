Gay-Profil für Ex-Freund angelegt: Strafanzeige

Nicht alle freuen sich über viele Nachrichten über Planetromeo und Co. (Bild: Planetromeo)

Wegen einer mutmaßlichen Racheaktion nach einem Beziehungsende ermittelt seit Mittwoch die Polizei in Leipzig. Zwei Tage nachdem er mit seiner drei Jahre älteren Freundin Schluss gemacht hatte, bekam ein 26-Jähriger seit Dienstag plötzlich zahlreiche Emails, Messenger- und SMS-Nachrichten von schwulen Männern, teils mit "eindeutigen Abbildungen".



Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass jemand ein Profil auf einer Gay-Datingseite für den heterosexuellen Leipziger angelegt hat – inklusive der Kontaktmöglichkeiten sowie dessen Wohnadresse. Der Verdacht des 26-Jährigen fiel sofort auf seine Ex, die am Sonntag sinngemäß getobt haben soll, das Schlussmachen werde ihn noch teuer zu stehen kommen.



Der Leipziger stellte Anzeige wegen Beleidigung. Darüber hinaus ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen den Datenschutz. (cw)