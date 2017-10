Am 7. und 8. Juli 2016 spielte David Gilmour zwei Aufsehen erregende Shows im Schatten des Vesuvs, 45 Jahre nach seinem ersten Auftritt in der süditalienischen Stadt für "Pink Floyd – Live at Pompeii" (Bild: Sarah Lee)

Heute, 09:26h, noch kein Kommentar

Vor zwei Jahren brach Pink Floyd-Legende David Gilmour zu einer Konzertreise auf, die ihn an ausgewählte historische Orte auf der ganzen Welt führte. Im Rahmen dieser Tour gab er 2016 ein Konzert im Amphitheater in Pompeij – es war die erste Live-Darbietung vor Publikum seit den Gladiatoren-Kämpfen 79 n.Chr.. Für den 71-jährigen Briten war es die triumphale Rückkehr in jene Stadt, in der 1971 Adrian Mabens legendärer Konzertfilm "Pink Floyd – Live At Pompeii" entstanden war. Im Alten Rom war das Amphitheater in Pompeij als "Spectaculum" bekannt – Gilmour arbeitet nun zusammen mit seinem langjährigen Partner und "Maestro der Farben" daran, das Spektakel zurück ins Spectaculum zu bringen.



Am 7. und 8. Juli 2016 spielte David Gilmour zwei Aufsehen erregende Shows im Schatten des Vesuvs, 45 Jahre nach seinem ersten Auftritt in der süditalienischen Stadt für "Pink Floyd – Live at Pompeii". Es waren die ersten Rockkonzerte in der altrömischen Spielstätte, die neunzig Jahre vor Christi gebaut und 169 Jahre später beim Ausbruch des Vesuvs unter Asche begraben wurde. "Es ist ein magischer Ort und hierher zurück zu kommen, die Bühne und die Arena zu sehen, war einfach überwältigend", erklärt er, "es ist ein Ort der Geister…"

Fantastischen Performances der Allstar-Band



Das neue Album "Live At Pompeii" von David Gilmour ist am 29. September 2017 erschienen

Der Konzertfilm David Gilmour "Live At Pompeii" wurde unter der Regie von Gavin Elder in 4K gefilmt und enthält Highlights aus beiden Shows. Das Konzert ist ein audiovisuelles Erlebnis, mitsamt riesigem kreisförmigem Cyclorama-Screen, Laser, Pyrotechnik und fantastischen Performances der Allstar-Band.



Der Film enthält Songs aus der gesamten Karriere des legendären Musikers, darunter die Titelsongs seiner beiden jüngsten Nummer-Eins-Soloalben "Rattle That Lock" und "On An Island". Darüber hinaus finden sich im Tracklisting weitere Solo-Stücke und Pink Floyd-Klassiker wie "Wish You Were Here", "Comfortably Numb" und "One Of These Days". Letzterer Song ist dabei der einzige, der von der Band bereits 1971 gespielt wurde. Bei beiden Konzerten gab Gilmour großartige Versionen von "The Great Gig In The Sky" aus dem Album "The Dark Side Of The Moon" zum Besten, den er bei Solo-Konzerten extrem selten spielt.



David Gilmours "Live At Pompeii" ist nun als Doppel-CD (mit 21 Tracks), Einfach-Blu-Ray, Doppel-DVD, Blu-ray + CD Deluxe Edition Boxset (2 CDs und 2 Blu-rays), Vierfach-Vinyl und als Download erschienen. (cw/pm)

Direktlink | David Gilmour mit "Rattle That Lock " aus "Live At Pompeii"

Wir verlosen fünf Alben

Für die User von queer.de haben das Label Smi Col (Sony Music) sowie die Agentur Networking Media freundlicherweise fünf Alben "Live At Pompeii" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine CD gewinnen? Dann fülle bis Donnerstag, den 12. Oktober 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.