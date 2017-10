Jugendnetzwerk Lambda sucht Geschäftsführer_in

Heute, 12:48h, noch kein Kommentar





Wir sind das Jugendnetzwerk Lambda e.V. und vertreten seit fast 30 Jahren die persönlichen, gesellschaftlichen und politischen Interessen von schwulen, lesbischen, bisexuellen trans*, queer* und inter* Jugendlichen. In dieser Form einzigartig in Deutschland haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, durch qualifizierte Jugendgruppenarbeit, Beratungs- und Freizeitangebote sowie Aufklärungsarbeit, Jugendliche in ihrem Selbsterkennungsprozess sowie in psychosozialen Notsituationen zu unterstützen.



Wir suchen zum 01. Januar 2018

eine_n neue_n Geschäftsführer_in

(Teilzeit, bundesweit, 30 Stunden/Woche).



Deine Aufgaben umfassen:

• Finanzplanung und laufende Kontrolle der Finanzen in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle

• Personalführung und Begleitung eines kleinen Teams

• Betreuung und Akquisition von Kooperationspartner_innen und Geldgeber_innen

• Planung von Jugendbegegnungen, Arbeitstagungen und Kursen inklusive Berichterstattung

• Sachberichterstattung gegenüber Geldgeber_innen

• Strategische Entwicklung von neuen Projekten und Angebotsformaten

• Beantragung von Fördergeldern

• Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung mit anderen interessensgleichen Organisationen/Vereinen/Stiftungen

• Vertretung der Interessen junger LSBTQI* in gesellschaftspolitischen Kontexten



Du solltest mitbringen:

• Ein abgeschlossenes Hochschulstudium, eine abgeschlossene Berufsausbildung (bevorzugt im kaufmännischen/betriebswirtschaftlichen Bereich) oder vergleichbare Qualifikation

• min. 2 Jahre Erfahrungen in und besonderes Interesse an der (LSBTQI*)Jugendarbeit

• 3 Jahre Erfahrungen in der strategischen, organisatorischen und finanziellen Gesamtsteuerung eines Verbandes

• Erfahrungen bei der Beantragung öffentlicher Fördergelder/Fundraising

• Erfahrung in der Teamführung und mit enger Zusammenarbeit in einem diversen Team

• Eigenverantwortlichkeit und Flexibilität, Fähigkeit zu emotionaler Reflexion

• Kontaktfreudigkeit

• Bereitschaft zur Wochenendarbeit und bundesweiten Dienstreisen



Wir bieten dir eine unbefristete Teilzeitstelle in einem spannenden, vielseitigen Arbeitsumfeld und enge Zusammenarbeit mit engagierten jungen Ehren- und Hauptamtlichen. In Kooperation mit dem Bundesvorstand gestaltest du die Zukunft des Verbandes maßgeblich mit.



Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVöD Bund.



Der Arbeitsplatz wird selbst gestellt (Home-Office). Ein Telefon- und Internetanschluss ist Voraussetzung. Vollständigen Bewerbungsunterlagen gehen bitte bis zum 27.10.2017 per e-Mail an .