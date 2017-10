Schwulenberatung Berlin sucht Mitarbeiter (M*/transM*) für Empfang

Zu den Aufgaben gehören u.a. die Telefonvermittlung und der Empfang von Ratsuchenden, Bewohner_innen und Gästen

Die Schwulenberatung Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen



Mitarbeiter (M*/transM*) für den Bereich Empfang



für 30Stunden/wöchentlich.



Die Schwulenberatung Berlin bietet Beratung und Unterstützung für schwule Männer, trans* und Inter* Menschen und Menschen mit HIV und Hepatitis. Öffnungszeiten 9.00-20.00 Uhr, Einsatz an den Standorten Charlottenburg und Kreuzberg.



Aufgaben:

• Telefonvermittlung in Angebote der Einrichtung oder externe Angebote

• Besucherempfang von Ratsuchenden, Bewohner_innen und Gästen

• Weiterleitung persönlicher und telefonischer Anfragen/Anfragen per mail

• Organisation von empfangsbezogenen Arbeitsabläufen

• Vor- und Nachbereitung/Mithilfe bei Veranstaltungen

• Versand von Informationsmaterialien o.ä.



Voraussetzungen:

• hohe Sozialkompetenz und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

• Zugehörigkeit zu LSBTI* und sehr gute Kenntnisse der LSBTI*-Lebenswelten

• sehr gute Deutschkenntnisse

• gute Englischkenntnisse



Erwünscht:

• Berufserfahrung im Bereich Gesundheit und Soziales

• Erfahrung im Kontakt zu Ratsuchenden o.ä.

• Kenntnisse über psychische Beeinträchtigungen, Homosexualität, Trans- und Intergeschlechtlichkeit

• eine sorgfältige, systematische, effiziente und zuverlässige Arbeitsweise

• teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel

• Führerschein



Wir bieten:

• Mitarbeit in einem engagierten und kompetenten Team

• Eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre

• Regelmäßige Supervision und Fortbildung



Bewerbungen

bitte vorzugsweise per E-Mail bis zum 25. Oktober 2017 senden an: jobs@schwulenberatungberlin.de



oder per Post an:

Schwulenberatung Berlin

Niebuhrstrasse 59/60

10629 Berlin



Weitere Informationen

erhältlich bei Elke Fernholz, Tel. (030) 233 690 95.