LSU Sachsen rechnet mit CDU-Landesverband ab

Kein einziger Mandatsträger ließ sich blicken: LSU-Infostand beim Leipziger CSD (Bild: LSU Sachsen)

Die Landesverband Sachsen der Lesben und Schwulen in der Union (LSU) hat am Donnerstag eine gepfefferte Generalabrechnung mit der Mutterpartei veröffentlicht. Anlass war ein Interview des Ministerpräsidenten und CDU-Landesvorsitzenden Stanislaw Tillich, der gefordert hatte, dass sich die Union wieder den wichtigen Themen im Land widme, und dann hinzufügte: "Die Ehe für alle war es jedenfalls nicht."



Die LSU widerspricht energisch: "Die Themen Gleichstellung, Gleichbehandlung und der Abbau von Diskriminierung, dafür steht die gleichgeschlechtliche Ehe symbolisch, sind entgegen der Äußerung Stanislaw Tillichs Themen, die die Menschen in diesem Land sehr bewegen", heißt es in dem Statement. "Es sind keine linken Themen, sondern Themen der Mitte, da die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung mit ihnen im Alltag in Berührung kommt." Die Lebenswirklichkeit zu ignorieren werde nie dazu führen, dass sich die Menschen von der Politik wieder mitgenommen fühlten.

Alle sächsichen CDU-Abgeordneten stimmten gegen die Ehe für alle

Seit seiner Gründung am 7. Oktober vergangenen Jahres habe der LSU-Landesverband feststellen müssen, "dass die Themen, die wir inhaltlich vertreten und bearbeiten, von prominenten Vertretern des CDU-Landesverbandes mehr oder weniger ignoriert wurden", heißt es weiter in der Erklärung. So habe sich kein einziger Mandatsträger bei einem sächsischen CSD blicken lassen. Im Bundestag hätten die sächsischen Abgeordneten geschlossen gegen die Ehe für alle gestimmt.



Darüber hinaus kritisiert die LSU, dass im vergangenen Monat bei der Vorstellung des Landesaktionsplans zur Akzeptanz der Vielfalt von Lebensentwürfen kein Vertreter der sächsischen Union anwesend war (queer.de berichtete). "Der Landesaktionsplan wurde auch bis zum heutigen Tag nicht von der Landtagsfraktion kommentiert, folglich sogar ignoriert, obwohl auch CDU-geführte Ressorts an der Umsetzung der dort aufgeführten Maßnahmen beteiligt sein sollen."



Energisch warnt die LSU Sachsen vor dem von Stanislaw Tillich geforderten Kurswechsel der Union nach rechts. Dieser könnte gleichbedeutend sein "mit einer Politik, die sich gegen die Gleichstellung unterschiedlicher Lebensweisen richtet, die Mitte der Gesellschaft aus dem Fokus nimmt, nur um eine Partei nachzuahmen, die seit mehreren Jahren aktiv Diskriminierung predigt". (cw)