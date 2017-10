Ägypten verbietet positive Darstellung von Homosexuellen in den Medien

Selbst das Zeigen der Regenbogenfahne, wie hier bei einem Konzert in Kairo, ist verbotene Homo-"Propaganda" (Bild: Twitter / @HithamAlkashif)

Der ägyptische Staat geht immer rabiater gegen Homosexuelle und LGBTI-Rechte vor. Zum einen gibt es seit Wochen Berichte darüber, dass insbesondere schwule Männer vermehrt von der Polizei verfolgt und angeklagt werden, zum anderen hat die Oberste Behörde für Medienregulierung vor wenigen Tagen angeordnet, dass Schwule und Lesben nicht mehr positiv dargestellt werden dürfen.



In der Anordnung heißt es: "Es ist verboten, Homosexuelle in Printmedien, Audio- oder visuellen Medien zu zeigen, außer wenn die Tatsache gezeigt wird, dass ihr Verhalten unangemessen ist und dass sie dafür büßen."



Die Zensurstelle begründet das Verbot mit den Worten: "Homosexualität ist eine Krankheit und eine Schande, die besser vor der Öffentlichkeit versteckt und nicht beworben werden sollte, bis sie behandelt wird und die Schande entfernt wurde." "Werbung" für Homosexualität würde "die Gesellschaft korrumpieren" und solle bestraft werden. Daher seien entsprechende Werbung und die "Verbreitung von homosexuellen Parolen" verboten.

Homosexualität soll "ausgemerzt" werden

Homosexuelle selbst rief die Behörde dazu auf, ihre "Unzulänglichkeiten und sündigen Taten" nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen oder "zur Schau zu stellen", weil derartige Verhaltensweisen ein "großes, immerwährendes Übel" seien, das "ausgemerzt" gehöre. Zwar würden Homosexuelle im Westen bereits toleriert, in der ägyptischen Gesellschaft, die Religion und die "natürlich Ordnung" achte, sei dies aber nicht möglich.



Die Medienregulierungsbehörde war erst Ende 2016 von der Militärregierung ins Leben gerufen worden. Sie hat sehr weit reichende Rechte: So kann die Stelle ausländische Medienvertreter des Landes verweisen oder Geldstrafen oder Veröffentlichungs- oder Sendungsverbote gegen Zeitungen oder Fernsehstationen aussprechen.



Die neue Anordnung fällt in eine Zeit zunehmender staatlicher Verfolgung: In den letzten Wochen wurde mehrfach über Verhaftungen von mutmaßlichen Schwulen berichtet, obwohl es im Land offiziell kein Verbot von Homosexualität gibt. Schwule werden aber immer wieder wegen "Ausschweifungen" oder anderen Gummiparagrafen angeklagt. Zuletzt landeten 17 Männer in Kairo vor Gericht (queer.de berichtete). Ende September waren zudem mehrere Menschen festgenommen worden, weil sie auf einem Konzert eine Regenbogenfahne geschwenkt hatten (queer.de berichtete). Ägyptische Bürgerrechtler gehen von Dutzenden oder sogar Hunderten Festnahmen wegen mutmaßlicher Homosexualität oder Unterstützung von LGBTI-Rechten in den letzten Wochen aus.



Bürgerrechtler sind auch besorgt, weil mutmaßliche Homosexuelle zu "Anal-Untersuchungen" gezwungen werden können. Menschenrechtsaktivisten haben wiederholt erklärt, dass die Untersuchung eine Form der Vergewaltigung sei, die unter anderem gegen die UN-Antifolterkonvention verstoße.

"Unterdrückung macht Homosexuelle nicht heterosexuell"

"Ägypten sollte die grausamen Razzien gegen diese schutzbedürftige Gruppe sofort beenden", forderte Sarah Leah Whitson von der Organisation Human Rights Watch am Freitag. "Unterdrückung macht Homosexuelle nicht heterosexuell – sie erzeugt lediglich Angst und führt zu Misshandlungen."



Mit der offenen Verfolgung von sexuellen Minderheiten will die Militärregierung von Präsident Abdel Fattah al-Sisi offenbar ihre Legitimität in konservativen Kreisen, dem Klerus und großen Teilen der Bevölkerung erhöhen. In Ägypten ist Homophobie weit verbreitet: So erklärte laut einer Umfrage von "Pew Global" aus dem Jahr 2013 insgesamt 95 Prozent der Bevölkerung, dass Homosexualität im Land nicht zu akzeptieren sei. (dk)