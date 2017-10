Nur die Hälfte der Deutschen ist ausschließlich heterosexuell

Was Sie schon immer über Sex wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten… (Bild: obs / Ritex GmbH)

Von Dennis Klein

Heute, 15:18h, 1 Kommentar

Wer Spaß an Sex und Statistiken hat, wird "Wir Deutschen & die Liebe" lieben. Das am Freitag erschienene Buch bietet ein umfangreichen Einblick in das horizontale Leben der Bundesbürger und bietet einige Überraschungen. "In Sachen Liebe, Leidenschaft und Sex ist Deutschland inzwischen bunt geworden", kommentiert der Verlag die Ergebnisse.



Das Werk basiert auf repräsentativen Umfragen des Meinungsforschungsinstituts YouGov, in dem über 12.000 Befragte zu praktisch allen erdenklichen Sex-Themen Auskunft geben mussten. Aus den Umfrage-Ergebnissen ist ein vielfältiges Buch entstanden, das auch viele Einblicke in unterschiedliche sexuellen Orientierungen bietet. Wer wusste zum Beispiel, dass Homo- und Bisexuelle fünf Mal eher ein Intimpiercing tragen als Heterosexuelle? Oder drei Mal mehr Sexparntnerinnen bzw. -partner haben? Oder dass fast jeder zweite Homosexuelle, aber nur jeder zwölfte Hetero, mehrheitlich mit Partnerinnen oder Partnern pimpert, in die er oder sie nicht verliebt ist.



Das Buch führt auch aus, dass die Unterscheidung zwischen Homo und Hetero immer schwieriger wird. Auf einer Skala von null bis zehn (0 = 100 Prozent heterosexuell, 10 = 100 Prozent homosexuell) bezeichneten sich etwa nur 52 Prozent der Befragten als vollständig heterosexuell. Fünf Prozent gaben an, rein homosexuell zu sein. Der Rest lag irgendwo dazwischen.

Heterosexuelle träumen von Homo-Sex

Und auch der gemeine Heterosexuelle hat laut den Umfragen manchmal homosexuelles Verlangen: So gab einer von sechs Heteros an, schon einmal von heißem Homo-Sex geträumt zu haben – und einer von zehn hat schon mal etwas mit einem gleichgeschlechtlichen Partner gehabt. Dem Thema Homosexualität widmet das Buch ein ganzes Kapitel, in dem unter anderem auch nach der Akzeptanz von Schwulen und Lesben oder die Einschätzung von Outings gefragt wurde.



Inzwischen, so ein weiteres Ergebnis, erwärmen sich viele Deutsche auch für Sex jenseits von Hetero und Homo: So gab ein Drittel der männlichen Befragten an, dass sie Sex mit einem Roboter haben würde, solange es sich echt anfühle. Bei Frauen konnten sich das immerhin 20 Prozent vorstellen.

Infos zum Buch



Holger Geißler und Christoph Drösser (Herausgeber): Wir Deutschen & die Liebe: Wie wir lieben. Was wir lieben. Was uns erregt. Taschenbuch, 208 Seiten. Verlag: Edel Germany. ISBN: 9783841905611. Preis (D): 17,95 Euro.