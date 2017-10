"Looking" in der Kleinstadt

Heute, 08:57h, noch kein Kommentar



"Feral – Die komplette erste Staffel" ist am 29. September 2017 auf DVD erschienen

Die beiden Freunde Billy und Daniel sind angehende Künstler und teilen sich eine Wohnung im Zentrum von Memphis. Sie suchen nicht nur nach einem neuen WG-Partner, sondern auch ihren Platz in der queeren Künstlerszene. Während Daniel die Grenzen seiner Männergeschichten auslotet, versucht Billy, mit einem Filmprojekt eine Liebe zu bewältigen, die er nicht vergessen kann.



''Feral'' (zu Deutsch: wild oder verwildert) bringt den Look und das Gefühl des New Queer Cinema ins Serienformat. Als jüngerer, etwas rauerer Kleinstadtbruder von ''Looking'' beschreitet ''Feral'' eigene Wege. Die Serie von Regisseur und Autor Morgan Jon Fox überzeugt durch bildschöne Kameraarbeit, schlaue Dramaturgie, stimmige Atmosphäre, urbane Musik sowie natürliches Schauspiel. ''Feral'' ist ein realistisches und leidenschaftliches Porträt junger, schwuler Menschen, die nach Liebe, Halt und Bedeutung in einer verwirrenden Welt suchen. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zu "Feral – Die komplette erste Staffel"

Infos zur DVD



Feral – Die komplette erste Staffel. Originaltitel: Feral: The Complete First Season. Romantik-Drama-Serie. USA 2016. Regie: Jordan Nichols, Seth Daniel Rabinowitz, Leah Beth Bolton, Chase Brother, Ryan Masson, Jacob Rickert, Tristan M. Garner, Tristan Andre Parks, Joseph Carr, Brantley Ellzey. Laufzeit: ca. 151 Minuten. Sprache: Englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 16. Extras: Originaltrailer, Filmvorschau, Wendecover ohne FSK-Logo. Pro-Fun Media