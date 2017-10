Der halbherzige Vorstoß der Grünen

Von Micha Schulze

Heute, 06:06h, 1 Kommentar

Er will die Nachfolge von Volker Beck als queerpolitische Stimme der Grünen antreten, doch schon seit erster öffentlicher Vorschlag ist ziemlich muffig und nicht besonders wegweisend: In einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel" trommelt der frisch gewählte Bundestagsabgeordnete Sven Lehmann zusammen mit seiner Kollegin Franziska Brantner für einen "Pakt des Zusammenlebens" als Alternative zur Ehe. Doch auch der PaZ soll nur für zwei Personen gedacht sein.



Der Grundgedanke ist richtig: Es geht darum, die rechtliche Situation von Menschen zu verbessern, die nicht heiraten wollen, sich aber dennoch in unterschiedlichsten Lebensgemeinschaften um andere kümmern. Solche Absicherungen, die bislang nur über einen teuren Notar möglich sind, müssen vereinfacht werden.



"In Deutschland sollte der PaZ dazu dienen, das Zusammenleben von Menschen alltagstauglich abzusichern – unbürokratisch und unabhängig von der Ehe", schreiben Lehmann und Brantner in ihrem Gastbeitrag. "Es geht darum, ob Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, ob sie sich lieben ist dafür gar nicht wichtig. Vorstellbar sind solche Pakte in allen möglichen Konstellationen, auch unter Nachbarn und Nachbarinnen oder Verbindungen über Generationen hinweg."

Grüner Vorschlag grenzt viele Lebensweisen aus

Doch warum soll der PaZ dann nur Paaren offen stehen? Warum darf sich die Zweier-WG "pazen", die Vierer-WG aber nicht? Warum sollen zwei Omis, die sich aus Kostengründen eine Wohnung teilen, zurecht ein Besuchsrecht im Krankenhaus erhalten, drei sich liebende Menschen in einer polyamourösen Beziehung jedoch nicht? Warum sollen Bruder und Schwester sich bei Behörden gegenseitig vertreten dürfen, während jedes Mitglied einer fünfköpfigen Landkommune persönlich auf dem Amt antreten muss?



Einen vernünftigen Grund für diese Ausgrenzung gibt es nicht. Offensichtlich aus Angst, als Unterstützer der "muslimischen Vielehe" zu gelten, bleiben Sven Lehmann und Franziska Brantner auf halbem Wege stehen und wiederkäuen nur das im Juni verabschiedete grüne Wahlprogramm, das alle Lebensweisen jenseits der Zweierkiste ignoriert. Modern ist das nicht.