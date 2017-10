Grüner Bezirksbürgermeister kritisiert "Siegessäule"

Stephan von Dassel (Grüne) ist seit dem 27. Oktober 2016 der Bezirksbürgermeister des Berliner Bezirks Mitte (Bild: Bezirksamt Mitte)

In seinem Kampf für Sicherheit und Ordnung im Großen Tiergarten hat der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte Stephan von Dassel Szenemedien kritisiert und den Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg zum Eingreifen aufgefordert. Es könne nicht sein, dass die Prostitution von männlichen Flüchtlingen in dem bekannten Cruisingpark "in Magazinen wie der 'Siegessäule' […] auch noch als Touristenattraktion dargestellt" werde, zitierte die "Berliner Morgenpost" am Sonntag den grünen Rathauschef.



Auf welche Berichterstattung sich die Behauptung beziehen soll, ist unklar. Am Samstag hatte van Dassel erstmals Alarm geschlagen und die Situation im Großen Tiergarten als "völlig außer Kontrolle" bezeichnet. Neben der Prostitution von Flüchtlingen beklagte er eine zunehmende Aggressivität osteuropäischer Obdachloser und Drogenmissbrauch. "Wir müssen andere Maßnahmen ergreifen, mit der bisherigen Politik kommen wir nicht weiter."

LSVD lehnt Intervention ab

LSVD-Landesgeschäftsführer Jörg Steinert zeigte sich gegenüber queer.de verwundert über die Aufforderung des grünen Bezirksbürgermeisters: "Der Lesben- und Schwulenverband gedenkt nicht, in die Pressefreiheit der 'Siegessäule' einzugreifen."



Der Große Tiergarten war schon vor über hundert Jahren ein Treffpunkt schwuler Männer für schnelle Sexkontakte, auch Prostitution hat es in den Büschen immer gegeben. Berlins queere Community engagiert sich zudem seit langem für mehr Sicherheit und Verantwortung im Cruisingpark. So veröffentlichte etwa das Antigewaltprojekt Maneo in seinem jüngsten Newsletter (PDF) einen ausführlichen Artikel "Schöner Cruising – mit Rücksicht" und lädt am Samstag, den 28. Oktober von 14 bis 16 Uhr zu einem "Großputz" im Tiergarten ein. Treffpunkt ist an den Tischtennisplatten. (mize)