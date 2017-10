"European Lesbian* Conference": Sichtbarkeit von queeren Frauen erhöhen

Am Samstag marschierten die Teilnehmerinnen durch die Wiener Innenstadt (Bild: Konferenz bei Facebook)

Die erste "European Lesbian* Conference" ist am Sonntag in Wien zu Ende gegangen. Insgesamt 500 lesbische Aktivistinnen, Künstlerinnen, Akademikerinnen, Politikerinnen und Journalistinnen aus 45 Ländern haben sich nach Angaben der Organisatorinnen an der Konferenz beteiligt. Zu den Forderungen gehörte insbesondere eine bessere Sichtbarkeit von Lesben auch innerhalb der LGBTI-Community.



Bei der Konferenz wurde unter anderem beklagt, dass die lesbischen Lebensweisen zu wenig wissenschaftlich untersucht würden und es daher zu wenige belastbare Daten gebe. So seien 2013 und 2014 international rund eine halbe Milliarde Dollar für LGBTI-Fragen ausgegeben worden, davon aber nur zwei Prozent für die Erforschung lesbischer, bisexueller oder queere Frauen. In einem für die Konferenz erstellten englischsprachigen Bericht (PDF) wurden Empfehlungen zusammengefasst, um die Lage von Lesben in Europa zu verbessern, darunter etwa eine bessere Verfolgung von Hasskriminalität oder die generelle Verbesserung von Frauenrechten.

Erster "European Lesbian March"

Am Samstag marschierten die Teilnehmerinnen zudem beim ersten "European Lesbian March" durch die Wiener Innenstadt und skandierten "Lesben sind immer und überall". Mit diesem Satz wirbt die lesbische Spitzenkandidatin der österreichischen Grünen zur Nationalratswahl am kommenden Sonntag, die Europaabgeordnete Ulrike Lunacek, seit Jahrzehnten für eine verbesserte Sichtbarkeit von Lesben – die Politikerin nahm ebenfalls an der Konferenz teil.



"Die dreitägige Konferenz hat gezeigt, wie mächtig das lesbische Netzwerk in Europa ist und wie oft Lesben bei gesellschaftlichen Veränderungen in ihrem Land ganz vorne mit dabei sind", so das Resümee der Organisatorinnen. Nun müsse sichergestellt werden, dass mehr dieser Ideen umgesetzt werden. (cw)