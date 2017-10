Versehentlich Mann in Bar berührt: Schotten droht Haftstrafe in Dubai

Auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte Jamie Harron vor seiner Verhaftung noch Bilder vom Strandleben in Dubai

Der 27-jährige Brite Jamie Harron hat am 15. Juli in einer überfüllten Bar in Dubai für eine Sekunde einen Jordanier eigenen Aussagen zufolge aus Versehen an der Hüfte berührt, als er gerade Drinks zu seinem Tisch bringen wollte. Der Jordanier alarmierte laut britischen Medien daraufhin die Polizei und beschuldigte den Briten, ihn unsittlich angefasst zu haben. Anschließend wurde Harron verhaftet und saß fünf Tage lang im Al-Barsha-Gefängnis. Er bestreitet jeglichen sexuellen Hintergedanken: Er habe nur getan, was in britischen Bars an der Tagesordnung sei.



Zwar ist Harron wieder aus dem Gefängnis entlassen worden, er kann aber nicht nach Hause fliegen, weil die Behörden ihm den Reisepass abgenommen hatten. Damit sitzt er seit fast drei Monaten in dem Emirat fest und wartet auf seinen Prozess. Ihm drohen drei Jahre wegen "öffentlicher Unsittlichkeit" und Alkoholkonsums.

Festnahme kostete bereits 40.000 Euro

Am Wochenende haben die Eltern des Beschuldigten den Fall öffentlich gemacht und scharfe Kritik an den nationalen Behörden geübt: "Die britische Botschaft hat nichts gemacht, um ihm zu helfen. Die denken wohl, es ist absolut in Ordnung für einen britischen Bürger, so misshandelt zu werden", sagte der Vater des Verhafteten.



Für den aus der schottischen Kleinstadt Stirling stammenden Mann ist die Sache mehr als nur eine Unannehmlichkeit: Seit seiner Verhaftung habe er den Eltern zufolge bereits rund 40.000 Euro an Anwalts- und sonstigen Kosten aufbringen müssen. Außerdem hat er seinen Job verloren – er hatte als Elektriker in Afghanistan gearbeitet. Eigentlich wollte Harron nur einen zweitägigen Zwischenstopp in Dubai einlegen.



Dubai ist Teil der Vereinigten Arabischen Emirate, in denen auf Homosexualität maximal die Todesstrafe steht. Im Staat werden auch Ausländer wegen gleichgeschlechtlicher Liebe verurteilt: So erhielt in Dubai bereits im Jahr 2012 ein Brite eine dreijährige Haftstrafe wegen angeblicher öffentlicher sexueller Handlungen (queer.de berichtete).



Selbst wenn Harron vom Vorwurf der "öffentlichen Unsittlichkeit" freigesprochen werden würde, droht ihm eine Strafe wegen Alkoholkonsums, obwohl er die Getränke in einer lizenzierten Bar für Nicht-Muslime konsumiert hatte. Ein Sprecher der Gruppe "Detained in Dubai", die sich für in Dubai verhaftete Ausländer einsetzt, erklärte, dass laut dem Gesetz jede Person verhaftet werden könne, wenn ihnen auch nur ein Tropfen Alkohol im Blut nachgewiesen werden kann: "Die meisten Touristen wissen von dieser Regelung nichts. Bislang sind bereits eine ganze Reihe britischer Staatsbürger wegen der widersprüchlichen Anwendung dieses Gesetzes festgenommen worden." (dk)