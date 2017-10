Heute, 05:07h, noch kein Kommentar

Der CloneZone BerlinShop macht jeden Fetisch tragbar! Worauf auch immer man steht: Auf der Kalckreuthstraße 14 im Regenbogenkiez wird garantiert jeder fündig. Dort gibt es Mode, Fetisch und Toys in einer riesigen Auswahl. Ob sexy Underwear und Sportmode, verruchtes Leder, Gummi oder Neopren, Spielzeuge für jeden Spaß, heiße DVDs, Geschenke und vieles mehr – es ist für jeden etwas dabei.



Ab sofort bekommt jeder Shopbesucher ab einem Einkaufswert von 50 Euro eine Freikarte im Wert von 20 Euro für die "Salvation Berlin"-Party zum Hustlaball am 21. Oktober 2017 in der aufwendig dekorierten Malzfabrik mit internationalen DJs und Showacts. Der CloneZone BerlinShop präsentiert die Samstagabendparty "Celebrate your Fetish". (cw/pm)

Wir verlosen zwei Gutscheine im Wert von 50 Euro

Für die User von queer.de hat der CloneZone BerlinShop freundlicherweise zwei Gutscheine im Wert von 50 Euro zur Verfügung gestellt.



Du willst einen Gutschein gewinnen? Dann fülle bis Dienstag, den 17. Oktober 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Der Wertgutschein ist bis zum 31. Dezember 2017 gültig. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Übrigens: Wer den Gutschein bis zum 21.10.2017 im CloneZone BerlinShop, Kalckreuthstr. 14, 10777 Berlin einlöst, erhält ab einem Einkaufswert 50 Euro ebenfalls ein "Salvation Berlin"-Ticket im Wert von 20 Euro geschenkt!