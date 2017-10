Das Motto für den 40. Berliner CSD steht schon fest

mw238 / flickr) Seit 1979 auf der Straße: Der Berliner CSD feiert im kommenden Jahr sein 40-jähriges Jubiläum (Bild:

Ein Dreivierteljahr vor dem nächsten Berliner CSD steht bereits das Motto fest. Ein Community-Forum entschied sich am Montagabend in den Räumen der Allgemeinen Homosexuellen Arbeitsgemeinschaft (aha) mit 18 von 34 Stimmen für den Slogan "Mein Körper – meine Identität – mein Leben".



"Ich bin sehr glücklich, dass das Motto sichtbare Brücken zu Frauenrechten, den T's und I's in unseren Buchstaben, zu POC, zu Menschen mit Beeinträchtigungen und vielen weiteren bis hin zu Fragen wie Leihmutterschaft, Sterbehilfe oder das Recht auf Schmerzfreiheit schlägt und zugleich in seiner Form eine Rückbesinnung auf die kämpferischen Anfangszeiten beinhaltet", kommentierte CSD-Vorstand Christian Knuth das Ergebnis auf Facebook.

48 Vorschläge standen zur Auswahl

Der Vorschlag "Freiheit baut Brücken, nicht Mauern" kam mit zehn Stimmen auf Platz zwei. Insgesamt standen 48 eingereichte Mottoideen zur Auswahl, darunter auch "40 Mal CSD – Bunte Zukunft an der Spree" oder "Mensch ist Mensch – weltweit".



Der erste Christopher Street Day in Berlin fand im Sommer 1979 statt. Der CSD-Verein wollte sich früh auf ein Motto festlegen, um sich optimal auf das 40-jährige Jubiläum vorbereiten zu können. In diesem Jahr wurde in der Hauptstadt unter dem Slogan "Mehr von uns – jede Stimme gegen Rechts" demonstriert.



Die 40. Berliner CSD-Parade findet am Samstag, den 28. Juli 2018 statt und zieht wie in den Vorjahren vom Kurfürstendamm zum Brandenburger Tor. (cw)