Erste Adoption durch schwules Ehepaar

Erstmals erhalten Homo-Paare in Deutschland das gleiche Recht auf Adoption wie Heterosexuelle (Bild: miapowterr / pixabay)

Heute, 16:37h, noch kein Kommentar

Zum wohl ersten Mal nach der Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben und der damit einhergehenden Gleichstellung im Adoptionsrecht hat ein schwules Paar ein Kind nach neuem Recht gemeinsam adoptiert. Der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg teilte am Dienstag mit, dass das Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg einen entsprechenden Antrag des Ehepaars Michael und Kai Korok mit einem Schreiben vom 5. Oktober gebilligt habe.



Damit ist die Adoption des jüngsten Pflegekindes des Paares, des zweijährigen Maximilian, mit der Zustellung des Briefes der Abteilung Familiensachen seit Montag rechtswirksam. "Es ist ein großartiges Gefühl, gemeinsam als Elternteil eingetragen zu sein", erklärte Michael Morok am Dienstag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die Gesetzesänderung sei ein riesengroßer Gewinn für Paare mit Pflegekindern.



Am 1. Oktober war das "Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts" in Kraft getreten. Für verheiratete Lesben oder Schwule gilt nunmehr Paragraf 1742 Absatz 2 Satz 2 BGB, wonach eine gemeinschaftliche Adoption eines Kindes möglich ist. Zuvor war nur eine bürokratisch aufwändige Stiefkindadoption möglich, bei der zunächst ein Partner und anschließend der andere das Kind adoptieren dürfen. Michael Morok bezeichnete diese alte diskriminierende Regelung als absurden Prozess.

Ehepaar erst seit einer Woche verheiratet

Das Ehepaar Korok ließ seine Eingetragene Lebenspartnerschaft im Standesamt Marzahn-Hellersdorf am 2. Oktober in eine Ehe umwandeln. Die Ehe-Urkunde reichten die Männer am 4. Oktober beim zuständigen Familiengericht ein, das jetzt der gemeinsamen Adoption von Maximilian zugestimmt hat.



Der kleine Maximilian lebt seit seiner Geburt als Pflegekind in der Familie Korok. Bereits seit längerem bemühten sich die 42- und 46-jährigen Männer um die gemeinschaftliche Adoption. (cw)