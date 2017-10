Weihbischof Laun bietet Papst Rücktritt an

Weihbischof Andreas Laun kämpft seit Jahren gegen Rechte für Schwule und Lesben (Bild: Wiki Commons / Thaler Tamas / CC-BY-SA-4.0)

Der Salzburger Weihbischof Andreas Laun hat Papst Franziskus aus Altersgründen den Rücktritt angeboten. Der 74-Jährige erklärte in einem Interview mit der katholischen Kirchenzeitung "Rupertusblatt", er habe den Papst "nicht zuletzt über meine gesundheitliche Situation informiert und um Entpflichtung gebeten".



Laun hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder mit homophoben Tiraden für Aufregung gesorgt. Der Hardliner, der 1995 zum Weihbischof von Salzburg ernannt worden war, beklagte die "Homosexualisierung der Gesellschaft", warb wiederholt für Homo-"Heilung" und behauptete, dass es "keine Diskriminierung homosexueller Paare" gebe. Während seine Kirche mit Skandalen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester kämpfte, warf er Schwulen pauschal vor, eher Kinderschänder zu sein als Heterosexuelle.



Erst im März diesen Jahres bezeichnete Laun Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transpersonen pauschal als "gestörte Männer und Frauen". Im letzten Jahr war er auch ein Teilnehmer und Redner bei der homophoben "Demo für alle" in Stuttgart.

Laun: Ich wurde diffamiert und bekämpft

Im "Rupertusblatt" nahm Laun nichts von seinen extremen Positionen zurück, sondern bedauerte, dass er sich oft in der Kirche nicht durchsetzen konnte: "Wirklich traurig bin ich über jene Niederlagen, die mir Leute der eigenen Kirche zugefügt haben. Kurz gesagt: Wenn ich als Bischof das Wächteramt ernst nahm, wurde ich nicht selten diffamiert und bekämpft."



Der Anlass für den Rücktritt ist der 75. Geburtstag, den Laun am Freitag (13. Oktober) feiern wird. In diesem Alter ist laut Kirchenrecht ein Rücktrittsangebot vorgesehen, das meist vom Papst angenommen wird. Allerdings gibt es auch Ausnahmen. So lehnte Franziskus das Rücktrittsgesuch des ebenfalls ausdrücklich homophoben Bischofs Vitus Huonder aus dem schweizerischen Chur ab. Huonder hatte 2015 erklärt, die Bibel fordere die Todesstrafe für Homosexuelle (queer.de berichtete). Trotz dieser Aussage verlängerte Franziskus die Amtszeit des Bischofs um weitere zwei Jahre. (dk)